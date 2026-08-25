Qué implica la última medida de ARCA con la prórroga de Ganancias

ARCA volvió a prorrogar la presentación de la declaración del Impuesto a las Ganancias. Los detalles y la nueva fecha clave.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a prorrogar la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del 2025 y postergó el ingreso del primer anticipo de la obligación correspondiente al período fiscal 2026. Los detalles y fechas clave.

La medida implementada este martes mediante la Resolución General 5890/2026, publicada en el Boletín Oficial, responde a “razones de administración tributaria” que buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

La nueva extensión del plazo para presentar la declaración jurada no afecta la fecha del vencimiento del pago que tuvo lugar a finales de julio. De esta forma, se mantiene la disociación de las fechas de vencimiento que se había producido con la prórroga anterior.

Las fechas clave de ARCA tras la última medida La normativa determina que las obligaciones de las personas humanas y sucesiones indivisas (tanto del régimen general como del simplificado) podrán cumplirse excepcionalmente en las siguientes fechas:

Presentación de la declaración jurada de Ganancias 2025: se extendió el plazo hasta el 22 de septiembre de 2026.

Pago del saldo resultante: se mantiene sin cambios para el 27 de julio de 2026. Por otro lado, la resolución volvió a aclarar que no hay prórroga para el Impuesto sobre los Bienes Personales. En este caso, tanto la presentación de las declaraciones juradas como el pago vencieron el 27 de julio de 2026.