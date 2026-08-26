Obra social para monotributistas: las 5 opciones más consultadas

Elegir una obra social puede convertirse en una decisión compleja para quienes trabajan por cuenta propia. La cantidad de prestadores, la cobertura disponible en cada ciudad y los costos que puedan sumarse al aporte obligatorio son algunos de los puntos que deben evaluar los monotributistas antes de completar la afiliación.

En agosto de 2026, el registro administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud cuenta con 43 agentes habilitados para recibir pequeños contribuyentes. No existe, sin embargo, una clasificación oficial que determine cuál es el mejor. El organismo únicamente informa qué entidades pueden incorporar afiliados, por lo que la conveniencia dependerá de las necesidades de cada persona y de la atención efectiva en su lugar de residencia. La nómina puede consultarse en el Registro Nacional de Agentes del Seguro .

Dentro del padrón vigente se encuentran la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM), la Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina, conocida como ANDAR, y la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT). También aparecen la Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA) y la Obra Social de Dirección (OSDO). Todas están habilitadas para recibir aportes del régimen simplificado, aunque eso no significa que ofrezcan la misma cartilla, alcance geográfico o modalidad de atención.

OSDEPYM informa presencia nacional, herramientas digitales y distintos planes, entre ellos una alternativa básica dirigida a monotributistas. OSMITA también dispone de cartillas organizadas por especialidad y ubicación, además de planes complementarios. ANDAR, OSPAT y OSDO poseen sus propias redes y condiciones de ingreso. Antes de elegir, conviene pedir la cartilla actualizada, confirmar qué clínicas trabajan en la zona y consultar si el aporte cubre la totalidad del plan o si se deberá pagar una diferencia.

El aporte para la obra social ya está incluido en el pago mensual del monotributo, pero la cobertura no se activa únicamente con la inscripción tributaria. Después del alta, el contribuyente debe contactarse con la entidad elegida y presentar el último comprobante de pago, DNI, Formulario 184/F y credencial F.152. ARCA también indica que corresponde completar la declaración jurada de salud 300/97 ante Anses. Los requisitos oficiales pueden revisarse en la guía de ARCA para monotributistas .

Quienes ya tengan cobertura y quieran reemplazarla deben ingresar con clave fiscal de nivel 3 al servicio Mi SSSalud, seleccionar “Nueva opción” y completar la solicitud. Luego recibirán un correo electrónico con un enlace que deberá confirmarse dentro de las 48 horas. El cambio comenzará a regir el primer día del mes siguiente y solo puede efectuarse una vez cada 365 días. Además, el afiliado tendrá que permanecer al menos un año en la entidad seleccionada.

Qué revisar antes de tomar una decisión

Más allá del nombre de la institución, el dato central es la disponibilidad real de profesionales. La comparación debería incluir guardias cercanas, especialidades, centros de diagnóstico, cobertura de medicamentos, coseguros y canales para solicitar autorizaciones. También conviene averiguar cómo se atienden tratamientos en curso y si el plan básico exige pagos adicionales para acceder a determinados prestadores.

Los integrantes del grupo familiar pueden incorporarse mediante un aporte extra por cada persona declarada. Por eso, antes de confirmar la opción resulta recomendable solicitar por escrito el valor final, la cartilla correspondiente y las condiciones del plan. Si una entidad incluida en el registro rechaza injustificadamente la afiliación de un monotributista, el interesado puede presentar un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud.