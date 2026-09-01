Un desafío mental y un viaje como premio: así es la competencia que debuta en Mendoza este miércoles

Un viaje para todo el curso será el premio que estará en juego en un llamativo evento que se estará llevando a cabo este miércoles en Guaymallén. El botín es apenas una excusa que sirve de disparador para que estudiantes del nivel secundario de ocho colegios disputen una novedosa competencia que llega a Mendoza y que buscará sentar sus bases para quedarse por mucho tiempo.

Lejos de lo que puede llegar a presuponerse, en el evento no habrá pelotas o arcos de por medio, tampoco aros de básquet ni redes de vóley. Se tratará de un torneo de habilidades cognitivas en el que los alumnos de quinto año deberán resolver desafíos de memoria, atención, concentración y razonamiento. La particularidad: no competirán algunos representantes de cada escuela, sino el curso completo.

La primera edición del torneo reunirá a entre 25 y 30 estudiantes por establecimiento, por lo que serán cerca de 200 adolescentes los que participarán de la propuesta. La competencia estará enmarcada en el programa municipal para adolescentes "Sin Filtro", dependiente del área de Salud. La modalidad será de eliminación directa.

Los primeros cruces serán este miércoles 2 de septiembre, de 9 a 12, en el Centro Cultural Pascual Lauriente, ubicado en Rodeo de la Cruz. Allí se disputarán los cuartos de final, con enfrentamientos de aproximadamente 45 minutos. Por su parte, las semifinales y la gran final se desarrollarán la semana siguiente, cuando quedará definido el primer campeón de esta competencia.

Las actividades que deberán resolver los estudiantes están vinculadas con distintas habilidades cognitivas, entre ellas memoria, atención, concentración y razonamiento. Pero las pruebas también apuntan a observar otras capacidades que aparecen durante la competencia, como el trabajo en equipo o la toma de decisiones.

Ocho colegios serán los que compitan en la primera edición del evento. Shutterstock

La propuesta aborda estas cuestiones a través del área de Psicopedagogía. Si bien las actividades que se realizarán durante el evento son sencillas, los estudiantes deberán resolverlas bajo la presión propia de una competencia. Allí radica la complejidad.

El objetivo planteado por el programa es promover y fortalecer la salud cognitiva de los adolescentes. Según explicaron desde la organización, se trata de la primera experiencia de este estilo y formato en Mendoza.

Los ocho colegios que van por el premio

En esta primera edición fueron seleccionados de manera aleatoria ocho establecimientos de Guaymallén que ya vienen participando de otras actividades vinculadas al programa Sin Filtro.

Los colegios que competirán son Roberto Azzoni, Teresa de Calcuta, Inmigrantes Italianos, Herminia Ramponi, Salvador Mazza, JorBorges, Abel Albino y Miguel Pouget.

Cada escuela estará representada por su quinto año completo. El premio para el curso que logre superar todas las instancias será una excursión de un día dentro de Mendoza durante la Semana del Estudiante. Cabe resaltar que la Municipalidad se hará cargo del traslado y de toda la logística necesaria para concretar el viaje.

Además del premio, el curso ganador tendrá asegurado el derecho a participar de la segunda edición del torneo.

La idea de las autoridades es que la competencia crezca en las próximas ediciones y pueda incorporar a más escuelas.

Cabe destacar que, debido a la cantidad de alumnos que participarán de la competencia, para esta primera jornada se dispondrá de un operativo de seguridad con aproximadamente 20 preventores.