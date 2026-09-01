ATE anunció un paro de 48 horas en 27 aeropuertos y podrían cancelarse vuelos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 48 horas de protestas en 27 aeropuertos del país para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre , en reclamo por el incumplimiento de pagos salariales a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La medida contempla asambleas y movilizaciones que podrían generar demoras y cancelaciones de vuelos . Según informó el gremio, las protestas se desarrollarán en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21 . Durante esos períodos, ATE indicó que únicamente se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales .

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar , explicó que la medida responde al reclamo por el cumplimiento de acuerdos salariales y por el financiamiento de distintas áreas operativas de la ANAC.

"Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores ", sostuvo Aguiar, quien aseguró que la medida fue comunicada con anticipación para que el Gobierno pudiera responder a los reclamos.

El dirigente también afirmó que el Gobierno incumplió los acuerdos paritarios y desfinanció las áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos desde enero: " Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar"

El gremio planteó tres reclamos principales vinculados con los trabajadores de la ANAC. Entre ellos se encuentra el pago de los salarios con los aumentos correspondientes a ítems extra paritarios, además de la apertura de la paritaria sectorial.

ATE también exige financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y para las tareas de fiscalización en los aeropuertos.

El antecedente del paro de ATE

El anuncio se produjo pocos días después de otra medida de fuerza realizada por ATE contra la gestión del presidente Javier Milei. El jueves pasado, el gremio realizó un paro con eje en las Fuerzas Armadas. Personal civil nucleado en ATE se movilizó hasta el Ministerio de Defensa para reclamar por el retraso salarial y la situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

En esa oportunidad, el sindicato presentó un petitorio en la cartera de Defensa y manifestó su preocupación por la caída de los salarios y por la situación de la obra social. Según el gremio, la OSFA mantiene cortes de prestaciones y acumula una deuda estimada en $160.000 millones, correspondiente a aportes y contribuciones mal liquidados desde 2017.