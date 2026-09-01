Anses creó un nuevo domicilio electrónico: cómo funcionará y quiénes podrán utilizarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) puso en marcha un nuevo sistema de notificaciones digitales destinado a las personas que realizan trámites o reciben prestaciones del organismo. La medida establece la creación del Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, un mecanismo que permitirá centralizar comunicaciones y actos administrativos a través de la plataforma Mi Anses.

La iniciativa fue oficializada mediante la Resolución 262/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La adhesión al sistema será voluntaria y estará disponible para las personas mayores de 16 años que tramiten o perciban prestaciones de la Seguridad Social.

El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social funcionará como un canal oficial para que Anses pueda enviar notificaciones relacionadas con trámites, prestaciones y servicios.

La principal característica del nuevo sistema es que las comunicaciones tendrán efectos legales equivalentes a los de un domicilio constituido en el ámbito administrativo. Esto significa que las notificaciones realizadas mediante esta vía serán consideradas válidas y eficaces de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa.

A través de este mecanismo podrán recibirse, entre otras comunicaciones, requerimientos, citaciones, resoluciones, liquidaciones, intimaciones, emplazamientos, avisos y diferentes actos administrativos vinculados con Anses.

Cómo adherirse al sistema

Las personas interesadas deberán ingresar a Mi Anses utilizando su Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma tendrán que dirigirse a la opción “Domicilio y Datos de Contacto”.

El procedimiento también podrá realizarse desde la aplicación móvil de Mi Anses. Allí será necesario aceptar los términos y condiciones del servicio e informar y validar una dirección de correo electrónico.

Una vez completado el proceso, el domicilio electrónico quedará constituido y las comunicaciones podrán consultarse desde la sección “Mi Buzón” de la plataforma.

El sistema estará disponible durante las 24 horas del día, todos los días del año. Sin embargo, la normativa establece un momento específico para considerar perfeccionada una notificación.

Las comunicaciones se tendrán por recibidas a las 0 horas del primer día hábil posterior a la fecha en que hayan quedado disponibles para ser visualizadas en “Mi Buzón”.

Anses también podrá enviar un correo electrónico para avisar que existe una nueva comunicación. No obstante, ese correo tendrá carácter informativo: si el usuario no lo recibe, esto no implica que pueda desconocerse la notificación que haya sido puesta a disposición en el domicilio electrónico.