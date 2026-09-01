El nuevo monto que cobrarán los jubilados desde septiembre tras el aumento de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos valores de las prestaciones previsionales que comenzarán a regir durante septiembre de 2026 , luego de aplicar una actualización del 2,11% correspondiente a la movilidad previsional.

La medida fue establecida mediante la Resolución 257/2026 , y alcanza a las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , además de otros parámetros utilizados para calcular prestaciones y aportes.

De acuerdo con la normativa, el incremento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional correspondiente a julio de 2026, publicado por el Indec , en línea con el mecanismo de movilidad vigente desde el Decreto 274/2024.

Uno de los principales valores establecidos por ANSES es el del haber mínimo garantizado , que a partir de septiembre será de $428.633,20 .

El monto corresponde a las prestaciones previsionales alcanzadas por el régimen general y representa el piso de los haberes jubilatorios del SIPA para el próximo mes.

En tanto, el haber máximo quedó fijado en $2.884.295,54 a partir de septiembre de 2026.

De esta manera, la resolución establece tanto el nuevo piso como el techo de las prestaciones previsionales que serán liquidadas durante el mes.

También se actualiza la PUAM

La resolución también determina el nuevo valor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Desde septiembre, la prestación será de $342.906,56, de acuerdo con la actualización del 2,11%.

La PUAM está destinada a personas mayores que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa previsional y no cuentan con una jubilación contributiva.

Cuánto queda la Prestación Básica Universal

Otro de los valores que se actualizan es el correspondiente a la Prestación Básica Universal (PBU).

Según la Resolución 257/2026, el importe de la PBU será de $196.080,12 desde septiembre.

Este componente forma parte del cálculo de determinadas jubilaciones del régimen previsional argentino.

También cambian las bases imponibles

La resolución de ANSES establece además nuevos valores para las bases imponibles mínima y máxima sobre las cuales se calculan los aportes al sistema previsional.

Desde el período devengado septiembre de 2026, la base imponible mínima será de $144.363,55, mientras que la máxima alcanzará los $4.691.748,47.

Estos parámetros tienen incidencia sobre las remuneraciones sujetas a aportes previsionales de los trabajadores registrados.

Cómo se calculó el aumento de septiembre

La actualización del 2,11% responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que modificó el artículo 32 de la Ley 24.241.

Desde la implementación de este esquema, los haberes previsionales se actualizan mensualmente tomando como referencia la variación del IPC nacional difundido por el INDEC.

Para septiembre de 2026, ANSES tomó en cuenta la variación correspondiente a julio de 2026, que determinó un incremento del 2,11%.

Qué pasa con quienes se jubilen próximamente

La resolución también contempla a los trabajadores que hayan cesado en su actividad desde el 31 de agosto de 2026 o que continúen trabajando bajo el régimen de compatibilidad y soliciten su prestación a partir del 1° de septiembre.

En esos casos, las remuneraciones utilizadas para determinar el beneficio serán actualizadas mediante los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

La medida busca establecer los parámetros de actualización que deberán utilizarse para calcular las prestaciones correspondientes a quienes accedan al sistema previsional.

Los nuevos valores de Anses desde septiembre

Con la Resolución 257/2026, los principales valores previsionales quedan establecidos de la siguiente manera: