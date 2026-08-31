PAMI pidió actualizar datos clave para jubilados: quiénes deben hacerlo

La obra social PAMI impulsa una campaña para que sus afiliados jubilados actualicen sus datos personales vía Mi PAMI.

PAMI impulsa una campaña para que sus afiliados actualicen sus datos personales a través de Mi PAMI. El objetivo es mejorar la comunicación con los jubilados, agilizar los trámites y reforzar la seguridad de la información vinculada a las prestaciones de la obra social.

Los afiliados que más atención deben prestar son quienes hayan cambiado su número de celular, correo electrónico o domicilio en el último tiempo. Mantener esta información al día es importante para recibir notificaciones, acceder a distintas prestaciones y realizar gestiones sin inconvenientes.

Actualizar el celular y el correo ayuda a realizar trámites y prevenir estafas. NA Por qué es importante actualizar los datos Además de facilitar la comunicación, tener los datos actualizados ayuda a proteger la cuenta del afiliado. Contar con información de contacto correcta permite validar la identidad durante las gestiones digitales y reduce el riesgo de estafas.

En ese sentido, PAMI recordó que nunca solicita por teléfono contraseñas, códigos de validación ni información personal, por lo que cualquier pedido de ese tipo debe considerarse sospechoso.

Qué beneficios tiene actualizar los datos en Mi PAMI Entre las principales ventajas de mantener la información al día se encuentran: