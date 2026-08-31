Anses: cuánto cobrará la AUH en septiembre 2026 y de cuánto será el aumento

La Asignación Universal por Hijo de Anses sube un 2,1% en septiembre. El monto bruto llega a $154.015,81 pero el pago mensual directo es de $125.050,82.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunciará estos días los nuevos montos de septiembre para todas sus prestaciones, entre las que se incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con un aumento estimado de 2,1%, el monto bruto de la prestación aumentaría a $154.015,81 por hijo, lo que representa una suba respecto a los $150.848 que se cobraron en agosto.

La actualización de los haberes está establecida por ley y se realiza de acuerdo con la inflación, aunque con un rezago de dos meses. De esta manera, el monto de septiembre se determina a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, publicado por el Indec. El mecanismo se aplica de forma consecutiva: el haber de agosto toma como referencia el IPC de junio, mientras que el de septiembre utiliza el dato de julio.

Sin embargo, el monto bruto no es la suma que los titulares reciben cada mes. Anses retiene el 20% de la AUH y paga mensualmente el 80%, que en septiembre sería de aproximadamente $123.212,65 por hijo. El porcentaje restante, unos $30.803,16, se acumula y puede cobrarse una vez al año cuando el titular presenta la Libreta AUH con la acreditación de los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

El cronograma para AUH comienza el día 8 de agosto. Anses Para los casos de hijos con discapacidad, el monto es significativamente mayor. El monto bruto de la AUH con Discapacidad en septiembre asciende a $501.487,63.

Cuándo se cobra la AUH en septiembre El cronograma de pagos sigue el orden habitual por terminación de DNI: