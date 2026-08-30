Anses confirmó cuándo se cobra en septiembre: el calendario completo

La Anses confirmó el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026. Las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones y asignaciones se organizan según la terminación del DNI de cada beneficiario, abarcando diversas prestaciones sociales.

Los primeros pagos comenzarán el martes 8 de septiembre, cuando recibirán sus haberes los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo con DNI terminado en 0. Ese mismo día también comenzará el calendario para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y las Pensiones No Contributivas.

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el haber mínimo cobrarán de acuerdo con el siguiente calendario:

En tanto, quienes perciben jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo tendrán el siguiente cronograma:

La Anses estableció que la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se pagarán en estas fechas:

El calendario de Anses se organiza según la terminación del DNI para la mayoría de las prestaciones.

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 21 de septiembre.

Para la Asignación por Embarazo, las fechas serán las siguientes:

DNI terminados en 0: 10 de septiembre.

DNI terminados en 1: 11 de septiembre.

DNI terminados en 2: 14 de septiembre.

DNI terminados en 3: 15 de septiembre.

DNI terminados en 4: 16 de septiembre.

DNI terminados en 5: 17 de septiembre.

DNI terminados en 6: 18 de septiembre.

DNI terminados en 7: 21 de septiembre.

DNI terminados en 8: 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

En el caso de la Asignación por Prenatal, los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el 10 de septiembre; 2 y 3, el 11; 4 y 5, el 14; 6 y 7, el 15; y 8 y 9, el 16 de septiembre. Para la Asignación por Maternidad, el pago se realiza el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.

Pensiones No Contributivas y otras prestaciones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a pagarse el 8 de septiembre:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre.

Por su parte, las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas se abonarán, para todas las terminaciones de documento, entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre.

Las asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento tendrán dos períodos: la primera quincena se pagará del 9 de septiembre al 9 de octubre, mientras que la segunda irá del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Finalmente, la Prestación por Desempleo Plan 1 se pagará el 22 de septiembre para DNI terminados en 0 y 1; el 23 para 2 y 3; el 24 para 4 y 5; el 25 para 6 y 7; y el 28 para 8 y 9. Para Desempleo Plan 2, el período de pago para todas las terminaciones de documento irá del 1 al 9 de octubre.