Anses llega al último viernes de agosto y esto paga

El calendario de Anses deja este 28 de agosto dos grupos principales de beneficiarios. Para uno de ellos será, además, la última fecha de cobro del mes.

La Anses paga este viernes 28 a jubilados con haberes superiores al mínimo y DNI terminados en 6 y 7.

El último viernes de agosto llega con una jornada particular en Anses. A esta altura del mes, buena parte de las prestaciones ya completaron sus cronogramas y los depósitos se concentran principalmente en jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y en beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Entre los jubilados, este viernes 28 de agosto será el turno de quienes tienen DNI terminados en 6 y 7 y cobran por encima del haber mínimo. El dato cobra relevancia porque, después de esta jornada, a este grupo solo le quedará una fecha pendiente: los documentos finalizados en 8 y 9 recibirán sus haberes el lunes 31.

El viernes también marca el cierre mensual para la Prestación por Desempleo. Los titulares con DNI terminados en 8 y 9 recibirán su pago y completarán así todas las terminaciones previstas en el calendario de agosto. Los depósitos de este beneficio habían comenzado el lunes 24 y avanzaron diariamente de a dos números de documento.

Los DNI terminados en 8 y 9 completan este viernes el calendario de agosto de la Prestación por Desempleo. Analía Melnik/MDZ Qué pasa con las jubilaciones que se pagan este viernes Los haberes previsionales incorporaron en agosto un incremento del 1,89% por la fórmula de movilidad. La jubilación mínima quedó fijada en $419.775,93, mientras que quienes cobran por encima de ese monto ingresaron esta semana en el tramo final del calendario.

El bono de hasta $70.000 también puede alcanzar a una parte de quienes superan la mínima. Si el haber se encuentra entre $419.775,93 y $489.775,93, el refuerzo es proporcional hasta completar esa última cifra. Por encima de ese monto, el bono ya no corresponde.