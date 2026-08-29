Nafta más barata en septiembre: los descuentos de hasta 30% que ya están confirmados

medio de los aumentos en el precio de los combustibles, elegir el día y el medio de pago puede hacer una diferencia al momento de llenar el tanque. En septiembre ya hay descuentos de hasta 30% en nafta y gasoil, además de otras promociones para aprovechar en estaciones de servicio.

Una de las principales opciones para ahorrar en combustible durante septiembre estará en las estaciones YPF con Banco Macro. Los clientes de Macro Selecta tendrán un 30% de ahorro todos los miércoles, al pagar con MODO y una tarjeta de crédito Visa Signature Macro Selecta desde la aplicación Macro.

El beneficio tiene un tope de devolución de $20.000 por usuario por mes y está vigente hasta el 30 de septiembre. De esta manera, una carga de $50.000 podría representar un ahorro de hasta $15.000.

Los clientes que tengan una tarjeta Visa Platinum de Banco Macro también cuentan con una promoción en YPF durante septiembre. En este caso, el ahorro es del 20% los miércoles, con un tope de $15.000 por usuario por mes.

Otra alternativa que ya tiene vigencia confirmada para septiembre es la promoción de Banco Columbia con MODO. El beneficio permite acceder a un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $16.000 por cuenta al mes.

Para acceder, hay que pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Columbia mediante un QR de MODO desde la aplicación Columbia Banco Móvil. La promoción estará vigente durante todo septiembre.

Los principales descuentos confirmados para septiembre

Banco Macro Selecta: 30% en YPF, los miércoles, con tope de $20.000 mensuales.

Banco Macro Platinum: 20% en YPF, los miércoles, con tope de $15.000 mensuales.

Banco Columbia: 20% en combustibles, los viernes, con tope de $16.000 mensuales.

Por el momento, estas son las promociones que ya tienen vigencia confirmada para septiembre. Sin embargo, varios bancos, billeteras virtuales y aplicaciones de estaciones de servicio todavía no anunciaron sus beneficios para el próximo mes.

Por eso, el listado podría ampliarse en los próximos días, a medida que se conozcan nuevas promociones. Antes de cargar combustible, conviene revisar las condiciones de cada beneficio, ya que pueden variar según el banco, la tarjeta, la estación de servicio, el día de la semana y el tope de reintegro.