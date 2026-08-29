Edemsa anticipó en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este domingo
Según el cronograma publicado por la empresa de electricidad, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia durante el domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 30 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de la Ciudad de Mendoza y Maipú.
Cortes de luz programados para este domingo 30/8
Ciudad de Mendoza
- Entre calles José Vicente Zapata, Rondeau, Salta y Rioja. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Aristides Villanueva, Olascoaga, Clark y Paso de los Andes. De 8.30 a 12.30 h.
Maipú
- En la intersección de calles Rodríguez Peña y Jerónimo Ruiz (o Canal Pescara); Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- En carril rodríguez Peña, entre Jerónimo Ruiz (o Canal Pescara), y Lateral Sur del Acceso Este; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.