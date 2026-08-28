Estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes, según Edemsa
La empresa de electricidad anticipó cortes de luz en nueve departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 28 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este viernes 28/7
Ciudad
- Entre calles Fray Inalicán, 9 de Julio, Gutemberg y Patagonia. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Milagros, entre Ferrari y Cambiaggi y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 8.15 a 12.15 h.
Las Heras
- En la intersección de Ruta Provincial N°34 y Ruta Nacional N°40. En Barrio Rural Mancomunado y zonas aledañas; Capdevilla. De 10.00 a 14.00 h.
Maipú
- Entre calles Roque Sáenz Peña, Las Margaritas, Quintana, Calle 14 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Videla Aranda, entre Canal Pescara y Ceferino Namuncurá. En Carril Urquiza, hacia el norte de Videla Aranda. En el Loteo Casa Soñada y áreas adyacentes; Russell. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Ángel Godoy, 20 de Junio, 60 Granaderos y Oliver Salmón. De 9.30 a 11.30 h.
- En la intersección de calles Proyectada I346 e Italo Argentino y zonas aledañas; Barrancas. De 10.00 a 14.00hs.
Tunuyán
- En calle 25 de Noviembre, entre Carlos Pellegrini y Arturo Illia. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Calderón, entre Finca Vollmer y Buenos Aires; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle José Lencinas, entre Clodomiro Silva y Ruta Provincial N°92 (o San Martín); Vista flores. De 9.45 a 13.45 h.
- En Ruta Provincial N°93 (O Carril Vista Flores), entre Otero Las Rosas y Ruta Provincial N°92 (o Salatino); Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia Silva y Finca La Niña Alba. En el Departamento General de Irrigación, camino a Dique Las Tunas y zonas aledañas; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- Entre calles Muzaber, Calle N°1, Aguirre y Ruta Nacional N°40. De 11.30 a 15.30 h.
San Rafael
- Entre calles San Martín, Gobernador García, Sarmiento y Ruta Provincial N°150; Villa 25 de Mayo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Tirasso, entre Las Malvinas y José Vicente Zapata. Entre calles Pasteur, Italia, Telles Meneses y Tirasso. En el Loteo Concretar S.R.L y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Cajón de Mayo, hacia el sur de Ruta Provincial N°190; Punta De Agua. De 9.00 a 15.00 h.
- En la intersección de calles Florida y Pedro Vargas y áreas adyacentes. De 9.30 a 11.30 h.
Malargüe
- En Ruta Provincial N°190, hacia el sur de Posada Arroyo Los Patos. En el ingreso al Poblado de Agua Escondida y zonas aledañas. De 9.00 a 15.00 h.