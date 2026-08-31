Anses: cuánto cobrarán los jubilados en septiembre con aumento y bono confirmado
Anses actualizará los haberes un 2,1% y mantendrá el bono de hasta $70.000. La mínima superará los $498.000 con el refuerzo.
Los jubilados de Anses tendrán dos novedades en sus ingresos de septiembre: un nuevo aumento por movilidad y la continuidad del bono extraordinario para quienes perciben los haberes más bajos. El Gobierno confirmó este último pago mediante el Decreto 824/2026.
El aumento de septiembre será del 2,1%, en línea con la inflación registrada durante julio. De esta manera, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 a $428.591,22.
A esa cifra se sumará el bono extraordinario de hasta $70.000. Los jubilados de Anses que perciban el haber mínimo recibirán el refuerzo completo y, por lo tanto, cobrarán $498.591,22 durante septiembre.
¿Cuánto cobran los jubilados de Anses en septiembre?
Los principales montos previsionales quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $428.591,22.
- Jubilación mínima con bono: $498.591,22.
- Jubilación máxima: $2.884.013,07.
- PUAM: $342.872,98.
- PUAM con bono: $412.872,98.
- Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $300.013,86.
- Pensiones No Contributivas con bono: $370.013,86.
El bono no será de $70.000 para todos. Quienes cobren un haber superior a la mínima, pero inferior a $498.591,22, recibirán un monto proporcional hasta alcanzar ese límite. Por ejemplo, si una persona percibe $450.000, el refuerzo será de $48.591,22.
En cambio, los beneficiarios cuyos haberes sean iguales o superiores a $498.591,22 no recibirán el adicional. El decreto establece además que el bono será abonado automáticamente por Anses, por lo que no será necesario realizar ningún trámite o inscripción.
¿Quiénes pueden cobrar el bono de Anses y las Pensiones No Contributivas?
El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), beneficiarios de Pensiones No Contributivas y titulares de pensiones para madres de siete hijos o más, entre otras prestaciones contempladas por la normativa.