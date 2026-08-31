Anses: cuánto cobrarán los jubilados en septiembre con aumento y bono confirmado

Los jubilados de Anses tendrán dos novedades en sus ingresos de septiembre : un nuevo aumento por movilidad y la continuidad del bono extraordinario para quienes perciben los haberes más bajos. El Gobierno confirmó este último pago mediante el Decreto 824/2026.

El aumento de septiembre será del 2,1%, en línea con la inflación registrada durante julio. De esta manera, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 a $428.591,22.

A esa cifra se sumará el bono extraordinario de hasta $70.000. Los jubilados de Anses que perciban el haber mínimo recibirán el refuerzo completo y, por lo tanto, cobrarán $498.591,22 durante septiembre.

Los jubilados de Anses que cobran la mínima recibirán $498.591,22 al sumar el haber actualizado y el bono.

El bono no será de $70.000 para todos. Quienes cobren un haber superior a la mínima, pero inferior a $498.591,22, recibirán un monto proporcional hasta alcanzar ese límite. Por ejemplo, si una persona percibe $450.000, el refuerzo será de $48.591,22.

En cambio, los beneficiarios cuyos haberes sean iguales o superiores a $498.591,22 no recibirán el adicional. El decreto establece además que el bono será abonado automáticamente por Anses, por lo que no será necesario realizar ningún trámite o inscripción.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de Anses y las Pensiones No Contributivas?

El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), beneficiarios de Pensiones No Contributivas y titulares de pensiones para madres de siete hijos o más, entre otras prestaciones contempladas por la normativa.