Anses paga un extra de $535.000 en septiembre por única vez: quiénes pueden cobrarlo

En septiembre el Gobierno actualiza la Asignación por Adopción , un pago único destinado a acompañar económicamente a las familias que adoptan legalmente a un niño o adolescente. Como sucede con otros beneficios de Anses , hace falta cumplir con una serie de requisitos para cobrarlo.

En septiembre, el monto de la Asignación por Adopción pasará de $525.732 a $535.670.

La prestación de Anses alcanza a quienes realizaron una adopción legal y cumplen con los requisitos establecidos.

La actualización responde a la movilidad aplicada por Anses, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec. Para este período, se consideró la inflación de julio, que fue del 2,1%.

Se trata de un pago único, por lo que no se cobra todos los meses como ocurre con otras asignaciones.

La Asignación por Adopción forma parte del sistema de Asignaciones Familiares y pueden cobrarla distintos trabajadores y beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas por Anses.

Dentro de este grupo se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Personas que cobran una prestación por desempleo.

Además, tras la ampliación del alcance de esta prestación, también pueden acceder los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

En cambio, el beneficio no corresponde a jubilados y pensionados del SIPA ni a monotributistas.

Qué requisito deben cumplir quienes cobran AUH o AUE

En el caso de quienes reciben la AUH o la Asignación por Embarazo, hay una condición particular: tienen que cobrar alguna de estas prestaciones en el mismo mes en que se dicta la sentencia judicial que formaliza la adopción.

El momento oficial de la adopción también es clave para determinar el monto del beneficio, ya que Anses toma el valor vigente al momento en que se dicta la sentencia judicial, independientemente de cuándo la familia realice el trámite para solicitar el pago.

Cómo tramitar la Asignación por Adopción

El trámite puede hacerse de manera presencial en una oficina de Anses, con turno previo, o a través de Atención Virtual.

Para pedir el beneficio es necesario presentar:

DNI de los padres adoptantes y del niño, niña o adolescente adoptado.

Partida de nacimiento.

Sentencia judicial de adopción.

Hasta cuándo se puede solicitar el pago de Anses

Anses establece un plazo para realizar el trámite. La solicitud tiene que iniciarse entre los dos meses y hasta los dos años posteriores a la fecha en que se dictó la sentencia judicial de adopción.

Por eso, las familias que hayan completado recientemente una adopción deben revisar los requisitos y reunir la documentación necesaria dentro de los plazos establecidos para no perder el derecho al cobro.