Aumento Anses: los nuevos montos de AUH y jubilaciones en septiembre

Anses oficializó el incremento del 2,11% para este mes y confirmó el pago del bono extraordinario de 70 mil pesos. Cuánto percibirán asignaciones y jubilados.

Una vez que el Indec confirma su último número de Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya es posible sacar cuentas para saber de cuánto será el aumento de Anses el próximo mes. Sin embargo, ahora el Ministerio de Capital Humano puso fin a las especulaciones y oficializó el esquema de aumentos que regirá en septiembre. Como se esperaba, el ajuste será del 2,11% y responde directamente a la fórmula de movilidad vigente, la cual toma como parámetro de actualización la inflación de julio.

Anses confirmó el bono extraordinario para jubilados Junto al incremento sobre los haberes base, el Gobierno ratificó el desembolso del bono extraordinario de $70.000 destinado exclusivamente a los jubilados y pensionados que perciben el monto mínimo. Con este haber reajustado en $428.633,20 más el refuerzo económico, el piso total de ingresos para este sector alcanzará los $498.633,20. En tanto, aquellos beneficiarios que superen la mínima recibirán un plus proporcional hasta llegar a esa misma cifra.

Nuevos montos para PUAM, PNC y asignaciones El nuevo cuadro prestacional impacta de igual manera en las pensiones no contributivas. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber queda fijado en $342.906,56, sumando un cobro final de $412.906,56 al añadir el bono de $70.000. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez escalan a $300.043,24, garantizando un haber consolidado de $370.043,24.

Los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán el bono de $70.000, alcanzando un piso total de $498.633,20 este mes. Foto: Shutterstock En lo respectivo a las asignaciones familiares y de protección social, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá desde este período a $154.031. Para los titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad, el valor se eleva a $501.537, mientras que la Asignación Familiar por Hijo queda establecida en $77.025 para el primer tramo de ingresos familiares.