Suben las tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por $1 millón
Las tasas del plazo fijo volvieron a cambiar y los principales bancos ofrecen distintos rendimientos para invertir $1.000.000 a 30 días.
El plazo fijo volvió a ganar protagonismo entre las opciones elegidas por los pequeños ahorristas en Argentina. Algunas entidades elevaron sus tasas y, entre los principales bancos, el Banco Nación ofrece actualmente una TNA del 20%, por encima de otras alternativas.
Sin embargo, las tasas varían según la entidad, por lo que comparar antes de invertir puede marcar la diferencia. Incluso dentro de un mismo banco pueden existir rendimientos distintos si el plazo fijo se constituye de forma electrónica o presencial.
Cuánto se gana con $1 millón en bancos a 30 días
Entre las principales entidades, el Banco Nación ofrece la tasa más alta, con una TNA del 20% para clientes que constituyan el plazo fijo por canales electrónicos. En ese caso, una inversión de $1.000.000 a 30 días genera una ganancia de $16.438, por lo que el monto final asciende a $1.016.438. Un escalón más abajo se encuentran:
BBVA: TNA del 19,5% y una ganancia de aproximadamente $16.027.
Banco Provincia: TNA del 19,5% y una ganancia de aproximadamente $16.027.
Banco Macro: TNA del 19,5% y una ganancia de aproximadamente $16.027.
Banco Credicoop: TNA del 18,5% y una ganancia de aproximadamente $15.205.
Banco Galicia: TNA del 18,5% y una ganancia de aproximadamente $15.205.
Banco Ciudad: TNA del 17% y una ganancia de aproximadamente $13.973.
- Banco Santander: TNA del 17% y una ganancia de aproximadamente $13.973.
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Banco Patagonia: TNA del 16% y una ganancia de aproximadamente $13.151.
De esta manera, entre los bancos con mayor volumen de depósitos, la diferencia de rendimiento es significativa. Para una misma inversión de $1.000.000 durante 30 días, la ganancia pasa de $13.151 en Banco Patagonia a $16.438 en Banco Nación.