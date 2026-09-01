Suben las tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por $1 millón

Las tasas del plazo fijo volvieron a cambiar y los principales bancos ofrecen distintos rendimientos para invertir $1.000.000 a 30 días.

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Los bancos ofrecen distintas tasas para una inversión en plazo fijo de $1.000.000 a 30 días. Foto: Shutterstock

El plazo fijo volvió a ganar protagonismo entre las opciones elegidas por los pequeños ahorristas en Argentina. Algunas entidades elevaron sus tasas y, entre los principales bancos, el Banco Nación ofrece actualmente una TNA del 20%, por encima de otras alternativas.

Sin embargo, las tasas varían según la entidad, por lo que comparar antes de invertir puede marcar la diferencia. Incluso dentro de un mismo banco pueden existir rendimientos distintos si el plazo fijo se constituye de forma electrónica o presencial.

Cuánto se gana con $1 millón en bancos a 30 días Entre las principales entidades, el Banco Nación ofrece la tasa más alta, con una TNA del 20% para clientes que constituyan el plazo fijo por canales electrónicos. En ese caso, una inversión de $1.000.000 a 30 días genera una ganancia de $16.438, por lo que el monto final asciende a $1.016.438. Un escalón más abajo se encuentran: