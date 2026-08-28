Sube el plazo fijo: cuánto se gana con $5.000.000 a 30 días en los principales bancos
Con un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días, la diferencia de ganancia entre bancos puede superar los $30.000, según las tasas de interés ofrecidas.
Elegir el banco o la entidad donde depositar nuestros ahorros, o parte de ellos, para constituir un plazo fijo no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Comparar las tasas de interés permite encontrar la opción que mejor se adapte a cada situación, según el banco elegido, el tiempo que se puede dejar inmovilizado el dinero y la posibilidad de realizar la operación de manera electrónica o presencial.
El plazo mínimo durante el cual se puede dejar el dinero inmovilizado en un plazo fijo es de 30 días. Para comparar las distintas opciones, el BCRA publica diariamente una tabla con las tasas informadas por bancos y entidades financieras. Estos porcentajes pueden variar según el banco, el tipo de cliente y las condiciones de contratación.
Cuánto se gana con un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días
Dentro del grupo de bancos con mayor volumen de depósitos, la diferencia en la ganancia puede superar los $16.000 según la entidad elegida. Por ejemplo, el Banco Nación, que recientemente elevó su tasa al 20%, ofrece una ganancia de $82.191,78 por una inversión de $5.000.000 durante 30 días de manera electrónica. Al finalizar el plazo, el ahorrista recibiría $5.082.191,78.
En el otro extremo se encuentra el Banco Patagonia, con una tasa del 16%. En este caso, la misma inversión genera intereses por aproximadamente $65.753,42, por lo que el monto final asciende a $5.065.753,42. La diferencia entre ambas opciones muestra cómo una variación de algunos puntos en la tasa puede modificar el rendimiento final.
Los bancos que más pagan
Las tasas más altas aparecen entre las entidades que informan opciones de plazo fijo online, incluso para personas que no son clientes. Actualmente, Banco CMF y Banco Reba se encuentran entre las entidades con mayores rendimientos, con una TNA del 24%. Con esa tasa, una inversión de $5.000.000 a 30 días genera una ganancia aproximada de $98.630,14. De esta manera, al finalizar el plazo el ahorrista obtendría alrededor de $5.098.630,14, siempre que la tasa informada se mantenga al momento de constituir el depósito.
¿El plazo fijo le gana a la inflación?
Aunque algunas tasas de plazo fijo volvieron a subir, el rendimiento mensual continúa por debajo de la inflación. El último dato disponible del IPC de julio de 2026 marcó una suba de 2,1% mensual, mientras que incluso las tasas nominales más altas informadas por los bancos generan un rendimiento de aproximadamente 2% en 30 días.
Esto significa que, aunque el ahorrista obtiene una ganancia nominal en pesos al finalizar la inversión, el rendimiento del plazo fijo no alcanza para compensar completamente el aumento de los precios registrado durante el mismo período. Por eso, además de comparar cuánto dinero se obtiene al vencimiento, es importante tener en cuenta la evolución de la inflación al momento de evaluar la rentabilidad real de la inversión.