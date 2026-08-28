Sube el plazo fijo: cuánto se gana con $5.000.000 a 30 días en los principales bancos

Con un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días, la diferencia de ganancia entre bancos puede superar los $30.000, según las tasas de interés ofrecidas.

Elegir el banco o la entidad donde depositar nuestros ahorros, o parte de ellos, para constituir un plazo fijo no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Comparar las tasas de interés permite encontrar la opción que mejor se adapte a cada situación, según el banco elegido, el tiempo que se puede dejar inmovilizado el dinero y la posibilidad de realizar la operación de manera electrónica o presencial.

El plazo mínimo durante el cual se puede dejar el dinero inmovilizado en un plazo fijo es de 30 días. Para comparar las distintas opciones, el BCRA publica diariamente una tabla con las tasas informadas por bancos y entidades financieras. Estos porcentajes pueden variar según el banco, el tipo de cliente y las condiciones de contratación.

El plazo fijo ofrece previsibilidad: se puede conocer desde antes cuánto se obtiene al finalizar el plazo. Foto: Shutterstock Cuánto se gana con un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días Dentro del grupo de bancos con mayor volumen de depósitos, la diferencia en la ganancia puede superar los $16.000 según la entidad elegida. Por ejemplo, el Banco Nación, que recientemente elevó su tasa al 20%, ofrece una ganancia de $82.191,78 por una inversión de $5.000.000 durante 30 días de manera electrónica. Al finalizar el plazo, el ahorrista recibiría $5.082.191,78.

En el otro extremo se encuentra el Banco Patagonia, con una tasa del 16%. En este caso, la misma inversión genera intereses por aproximadamente $65.753,42, por lo que el monto final asciende a $5.065.753,42. La diferencia entre ambas opciones muestra cómo una variación de algunos puntos en la tasa puede modificar el rendimiento final.

Los bancos que más pagan Las tasas más altas aparecen entre las entidades que informan opciones de plazo fijo online, incluso para personas que no son clientes. Actualmente, Banco CMF y Banco Reba se encuentran entre las entidades con mayores rendimientos, con una TNA del 24%. Con esa tasa, una inversión de $5.000.000 a 30 días genera una ganancia aproximada de $98.630,14. De esta manera, al finalizar el plazo el ahorrista obtendría alrededor de $5.098.630,14, siempre que la tasa informada se mantenga al momento de constituir el depósito.