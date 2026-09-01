Un nene de 6 años lleva 24 horas encerrado en su escuela por una disputa judicial entre sus papás

Un nene de 6 años permanece desde hace 24 horas dentro de la escuela a la que asiste en Neuquén , en medio de un conflicto judicial y familiar entre sus padres . Según trascendió, el menor quedó dentro de la institución por orden de la Justicia , mientras su mamá permanece en el exterior y reclama poder tener contacto con él.

" Estoy desesperada" , expresó la mujer, donde aseguró que se presentó en la escuela para pedir ver a su hijo, pero las autoridades no le permiten acercarse. El padre del niño también dio su versión y sostuvo que fue la madre quien obstruyó durante años el contacto entre él y su hijo .

Según relató la mamá, la disputa comenzó hace varios años. Actualmente, el padre del chico cuenta con el cuidado unilateral por el plazo de un año , una decisión que la mujer cuestiona.

La madre sostiene que existe una resolución judicial que establece que ambos tienen derecho a participar en la vida del niño y remarcó que no tiene una restricción de acercamiento. Según su relato, hasta el 20 de agosto tenía un régimen de cuidado bilateral. Desde entonces, aseguró que comenzó a presentarse todos los días en la institución educativa para intentar ver al menor.

La mujer afirmó que durante el último año no tuvo contacto con su hijo y acusó al padre de oponerse a distintas propuestas para concretar encuentros. También hizo referencia a una causa judicial en la que había sido acusada por un supuesto impedimento de contacto. Según afirmó, un tribunal de impugnación integrado por tres jueces la absolvió.

El niño pasó la noche en la escuela

"Me absolvieron no por falta de pruebas, sino declarando que jamás cometí ese delito. Todo lo contrario: dijeron que el procedimiento tenía un montón de vicios y errores y que habían violado mis derechos constitucionales", aseguró en charla con Mediodía Noticias. Además, agregó: "Nunca vi a mi hijo desde el día que se lo llevó su papá".

La mamá denunció un cambio en el comportamiento del nene

Durante su testimonio, la mujer también se refirió a situaciones ocurridas en la escuela. Según contó, algunas madres de compañeros señalaron al niño como agresivo después de que otro alumno apareciera con un chichón tras recibir un golpe; "Mi nene no es violento. Durante los cinco años que estuvo a mi cuidado siempre fue cariñoso, respetuoso, no era capaz de golpear a nadie".

La madre aseguró que el comportamiento de su hijo cambió desde que quedó bajo el cuidado de su padre, a quien identificó como funcionario público de la provincia.

La versión del papá: "Obstruyó el contacto durante cinco años"

“Obstruyó el contacto brutalmente durante cinco años y siete meses conmigo y toda la familia paterna. Sin permitir ni siquiera saludarlo en el Día del Niño por videollamada, en seis años no cumplió nunca una resolución judicial”, aseguró.

Además, explicó su versión sobre el período en el que tuvo el cuidado unilateral del menor: "En ese último año se respetó una condena civil y penal que decía que el cuidado era exclusivo por el padre durante un año y que ella tenía la posibilidad de seguir pautas para vincularse, fue citada cuatro veces y no se presentó".

Respecto de la situación actual en la escuela, responsabilizó tanto a la madre como a la institución: "Esto es por culpa exclusiva del colegio. La madre no me deja entrar al colegio. La madre está impostando un hecho que no me deja ingresar a mi hijo".