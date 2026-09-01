Una nueva medida de Instagram busca limitar perfiles dentro de la red social: los detalles

Meta confirmó que Instagram busca limitar los perfiles creados con inteligencia artificial (IA) y que no lo informen previamente.

Meta informó que su red social Instagram habilitó una etiqueta para los perfiles que presenten personas creadas con inteligencia artificial (IA) y reducirá el alcance de estos si sus responsables no la utilizan. Se vienen sanciones para esas cuentas que no lo informen y sean utilizadas por la nueva tecnología.

Para tal fin, cambiará el nombre de la actual etiqueta de “Creador de IA” por “Perfil generado por IA”. En un comunicado, la empresa explicó que la medida busca que los usuarios entiendan mejor que la persona que aparece en una cuenta fue creada mediante herramientas de IA.

Instagram limita a los perfiles creados por IA Instagram comenzó a probar esta identificación tras recibir las quejas de algunos usuarios que se sintieron “engañados” al descubrir perfiles que aparentaban pertenecer a personas reales pero que eran personajes generados con IA.

Ahora, los responsables de estas cuentas podrán activar voluntariamente la etiqueta desde la configuración de su perfil.

En el caso de quienes no lo hagan, la plataforma identificará los perfiles y sus responsables recibirán la notificación de que dejarán de aparecer en las recomendaciones de Instagram.