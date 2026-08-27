El histórico fallo que cambia Instagram para los menores de 18 años

Adiós a las desveladas y los 'me gusta': el cambio obligado que transforma Facebook e Instagram para los menores de 18 años.

Un fallo histórico para la salud mental de los menores de 18 años.

Un histórico fallo judicial en Estados Unidos obliga a Meta a pagar 18 mil millones de dólares para proteger a los menores de 18 años. Esta sentencia frena en seco el uso libre de Instagram en Eeuu y marca un camino que pronto llegará a Europa y otros países.

Las reglas estrictas que frenan la adicción en Instagram y Facebook La pantalla entrará en un modo escolar obligatorio que apaga las notificaciones entre las 8 y las 15 horas. Durante la noche se aplicará un bloqueo total de las aplicaciones desde la medianoche hasta las 6 para garantizar el descanso.

Además las notificaciones estarán silenciadas de 22 a 7 para evitar distracciones antes de dormir. La aplicación enviará avisos a los 15 minutos de uso continuo para invitar al usuario a hacer otra cosa. Estos recordatorios volverán a saltar al cumplir 60 y 90 minutos diarios acumulados.

Los filtros de belleza quedarán bloqueados por completo en estas cuentas para cuidar la autoestima. Tampoco se podrán ver los me gusta propios ni ajenos para evitar la obsesión por la aprobación ajena.

Cada usuario podrá apagar el algoritmo de recomendaciones y ver su muro solo en orden cronológico. El sistema reforzará sus controles de edad con herramientas activas incluso cuando intenten mentir sobre los años que tienen.