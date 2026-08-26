Instagram estrena First Draft para editar videos con un solo toque

La plataforma Instagram habilitó la herramienta First Draft a nivel global para generar borradores rápidos de video.

El ecosistema digital incorpora nuevas funciones automatizadas para simplificar la producción de contenidos en línea. Con la llegada de Instagram, la plataforma de Meta presentó la herramienta First Draft para el armado automático de publicaciones en formato de Reels, reduciendo los pasos manuales de recorte para los creadores de las redes sociales.

La actualización busca solucionar las demoras habituales al momento de organizar múltiples fragmentos sin un guion previo. El sistema procesa los archivos seleccionados en menos de diez segundos y entrega una secuencia preliminar completa que conserva la libertad creativa del usuario antes de la publicación final.

Qué es la función First Draft dentro de la aplicación Esta utilidad funciona de manera nativa dentro del panel de carga sin necesidad de instalar programas externos. Los usuarios eligen un conjunto de videos guardados en la memoria del dispositivo y presionan un botón para activar el ensamblaje automático.

La plataforma Instagram sumó un botón para automatizar los primeros cortes de edición. Instagram @creators - Traducción con IA El algoritmo identifica las pausas prolongadas y los silencios innecesarios para suprimirlos al instante. Como resultado, la aplicación entrega un borrador dinámico que sirve como punto de partida para sumar música, texto o efectos visuales personalizados.

Cómo agiliza la edición de Reels en las redes sociales La herramienta apunta especialmente a los videos de formato conversacional o testimoniales frente a cámara. El sistema analiza el audio original, recorta las dudas al hablar y ajusta la duración de cada toma para mantener la fluidez del mensaje.