Cómo escribir la barra vertical (|) en un teclado: guía paso a paso

La línea vertical, también conocida como ' barra vertical ' o 'palito', es un símbolo comúnmente utilizado en programación, matemáticas y otros contextos. Sin embargo, no siempre es tan fácil de encontrar en el teclado . Si alguna vez te has preguntado cómo escribirla, aquí te mostramos las formas más sencillas de hacerlo en PC y Mac , tanto usando teclados tradicionales como el teclado numérico.

En los teclados de PC , escribir la línea vertical es un proceso muy sencillo. Para ello, deberás utilizar la tecla Alt Gr (que se encuentra a la derecha de la barra espaciadora) junto con la tecla correspondiente.

De esta manera, aparecerá la barra vertical | en tu pantalla.

En los teclados de Mac , el proceso es igualmente sencillo, pero en lugar de la tecla Alt Gr, usarás la tecla Option (). Sigue estos pasos:

Con teclado numérico: mantené Alt y tecleá 124; al soltar, aparece la |. Ideal si no encontrás el símbolo.

Esto generará la barra vertical | en tu pantalla.

MACBOOK En Mac: presioná Option () + tecla sobre Intro para generar la | sin buscarla en el teclado. QuillBot

Usando el teclado numérico

Si prefieres usar el teclado numérico, también puedes escribir la barra vertical sin tener que buscarla en tu teclado principal. En este caso, el procedimiento es el siguiente:

Paso 1: mantén presionada la tecla Alt (en PC) o Alt Gr (en algunos teclados).

Paso 2: sin soltar la tecla Alt, escribe 124 en el teclado numérico.

numérico. Paso 3: suelta la tecla Alt.

Esto hará que aparezca la línea vertical | en tu pantalla.

Aunque el símbolo de la barra vertical no siempre está tan visible como otros caracteres, escribirlo en tu teclado es fácil una vez que conoces los pasos correctos. Ya sea que uses un PC o un Mac, o prefieras el teclado numérico, ahora sabes cómo insertar este símbolo sin complicaciones.