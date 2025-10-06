Presenta:

Cómo poner guión bajo (_) en cualquier teclado: guía rápida y completa

En esta nota te contamos de los atajos, ubicación de la tecla y soluciones si no aparece. Una guía rápida con usos claves y útiles.

Guión bajo (_): aliado para nombres de archivos, usuarios y variables. Ordena, evita errores y mejora la legibilidad en entornos digitales.

El guión bajo, también llamado 'underscore', es un carácter clave para renombrar archivos, crear usuarios y escribir identificadores en programación. En esta guía encontrarás, paso a paso, cómo escribirlo en teclados de Windows, Mac, o inclusive en los dispositivos móviles de Android y iPhone.

¿Qué es y para qué sirve el guión?

El guión bajo (_) reemplaza espacios cuando no están permitidos o no son recomendables. Se utiliza en nombres de archivos (por ejemplo, Mi_Archivo_final), en nombres de usuario (juan_perez123), en variables de código (mi_variable_personal) y como subíndice en fórmulas científicas. Su objetivo es mejorar la legibilidad y evitar errores al procesar textos o rutas.

Dónde está la tecla del guión bajo en el teclado

En la mayoría de los teclados en español, el guion bajo comparte tecla con el guión medio (-). Para escribirlo, se combina con Shift (↑). La posición exacta puede variar según la distribución, pero suele ubicarse cerca de la sección de signos y números.

Cómo escribirlo: en Windows y Mac, Shift (↑) + -. En Android y iPhone, buscá el _ en el panel de números/símbolos.

Cómo escribir guion bajo en Windows

En laptops y PC con Windows, el atajo más directo es:

  • Shift (↑) + (-)
  • Mantén presionada la tecla Shift y, sin soltarla, presiona la tecla del guión medio. Así obtendrás el carácter (_) en cualquier editor o formulario.

Cómo escribir guion bajo en Mac

En macOS el método es idéntico:

  • Shift (↑) + (-)
  • Funciona en MacBook, iMac y teclados externos. Si no aparece el símbolo, revisa que el idioma del teclado esté en Español–ISO o Español desde Preferencias del Sistema.

Cómo poner guion bajo en el celular (Android y iPhone)

  • En Android, abre el teclado en la app donde escribirás, toca '123' o '123?' para ver números y símbolos y luego selecciona el guión bajo (_). En algunos modelos, puede estar en una segunda pantalla accesible con =# o similar.
  • En iOS (iPhone), toca '123' para cambiar a números y símbolos; si no ves el guión bajo, pulsa (#+=) para desplegar más caracteres y elige (_).
Tip rápido: si no aparece, verificá idioma del teclado o usá el teclado en pantalla. Como recurso express, copiá y pegá (_).

Alternativas si la tecla no responde

Si el atajo no funciona o tu teclado no trae esa distribución, puedes copiar y pegar este carácter: (_). Otra opción es usar el teclado en pantalla (Windows: Configuración > Accesibilidad > Teclado en pantalla; macOS: Visor de teclado desde la barra de menús) y hacer clic en el símbolo. Como recurso express, escribe 'guión bajo' en tu navegador, copia el símbolo y pégalo donde lo necesites.

