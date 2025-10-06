Cómo poner guión bajo (_) en cualquier teclado: guía rápida y completa

En esta nota te contamos de los atajos, ubicación de la tecla y soluciones si no aparece. Una guía rápida con usos claves y útiles.

Guión bajo (_): aliado para nombres de archivos, usuarios y variables. Ordena, evita errores y mejora la legibilidad en entornos digitales.

El guión bajo, también llamado 'underscore', es un carácter clave para renombrar archivos, crear usuarios y escribir identificadores en programación. En esta guía encontrarás, paso a paso, cómo escribirlo en teclados de Windows, Mac, o inclusive en los dispositivos móviles de Android y iPhone.

¿Qué es y para qué sirve el guión? El guión bajo (_) reemplaza espacios cuando no están permitidos o no son recomendables. Se utiliza en nombres de archivos (por ejemplo, Mi_Archivo_final), en nombres de usuario (juan_perez123), en variables de código (mi_variable_personal) y como subíndice en fórmulas científicas. Su objetivo es mejorar la legibilidad y evitar errores al procesar textos o rutas.

Dónde está la tecla del guión bajo en el teclado En la mayoría de los teclados en español, el guion bajo comparte tecla con el guión medio (-). Para escribirlo, se combina con Shift (↑). La posición exacta puede variar según la distribución, pero suele ubicarse cerca de la sección de signos y números.

guion3 Cómo escribirlo: en Windows y Mac, Shift (↑) + -. En Android y iPhone, buscá el _ en el panel de números/símbolos. Imagen extraída de la web

Cómo escribir guion bajo en Windows En laptops y PC con Windows, el atajo más directo es: