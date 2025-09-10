Cómo hacer el arroba "@" en cualquier teclado: guía rápida y fácil

¿Alguna vez te encontraste frente a un teclado nuevo sin saber cómo escribir el símbolo del arroba ( @ )? Aunque parece algo básico, este ícono es fundamental para la vida digital: lo usamos en correos electrónicos, en redes sociales como X (ex Twitter) e Instagram para etiquetar, e incluso dio origen al verbo “arrobar”. Sin embargo, no todos saben cómo insertarlo fácilmente en cada dispositivo.

Si la PC tiene teclado numérico, se puede usar Ctrl + Alt + 2 o Alt + 64.

En el caso de Mac, el acceso es igual de sencillo:

Teclado en español: Alt + 2

Teclado en inglés: Alt + G

arroba Imagen extraíada de la web

Cómo escribir el arroba en celulares y tablets

En smartphones y tablets, el símbolo ya está integrado en los teclados digitales.

En Android, puede aparecer en la pantalla principal, cerca de la barra espaciadora. Si no está, se accede tocando la tecla 123, que despliega un segundo panel con números y símbolos.

En iPhone y iPad (iOS), el proceso es el mismo: al pulsar 123, se abre el teclado numérico y allí aparece el arroba "@".

Aunque para los usuarios más jóvenes puede resultar natural, millones de personas todavía prueban combinaciones hasta encontrar la correcta. El arroba se convirtió en un símbolo universal de la comunicación online, y conocer estos atajos asegura que nunca vuelva a ser un obstáculo, sin importar el dispositivo que uses.