Windows 11 lanza un parche que soluciona fallos en Copilot y WiFi: qué cambia y por qué conviene instalarlo
Microsoft lanza el parche KB5064080 para Windows 11, corrigiendo errores críticos en ReFS, Wi-Fi, almacenamiento externo y la tecla Copilot.
Microsoft continúa reforzando la estabilidad de su sistema operativo más reciente. Aunque Windows sigue dominando la mayoría de los equipos de sobremesa, los fallos no cesan y la empresa ahora lanza un parche para mantener la fiabilidad de su software. Ahora, la compañía liberó una nueva actualización opcional para Windows 11 que corrige errores críticos y suma funciones clave: el parche KB5064080, disponible para las versiones 23H2 y 22H2.
Este lanzamiento cobra especial relevancia porque faltan menos de dos meses para que Windows 10 llegue al final de su vida útil, y Microsoft busca acelerar la migración de usuarios hacia la última versión de su sistema. Aunque la actualización es opcional, instalarla desde Windows Update resulta recomendable, ya que mejora la seguridad, la conectividad y la experiencia de uso general.
Principales mejoras y errores corregidos en el parche KB5064080
Entre los cambios más relevantes de este nuevo parche para Windows 11, destacan:
- Copia de seguridad para empresas: se suma una nueva función que permite a compañías proteger sus datos de forma más ágil y eficiente.
- WiFi más estable: corregido el fallo que impedía reconectar automáticamente a redes tras una actualización de políticas de grupo.
- Política de almacenamiento externo: solucionado un problema que no bloqueaba correctamente dispositivos USB cuando debía hacerlo.
- Tecla Copilot: mejorada la fiabilidad de la tecla de IA, que antes podía reiniciar de forma inesperada el asistente.
- Sistema de archivos ReFS: corregido un error crítico que congelaba los equipos al habilitar compresión en archivos grandes.
- Narrador: ahora interpreta correctamente apartados que antes leía de manera errónea.
- Aplicaciones ancladas: resuelto un fallo que impedía mostrar el mensaje Solicitar uso al abrir apps fijadas.
- Explorador de archivos: varias correcciones, como la visualización de carpetas y la sincronización con sitios de SharePoint.
- Acceso a recursos compartidos UDP: solucionado el retraso en la apertura de archivos en conexiones de red específicas.
Nivel de criticidad de los errores resueltos
Algunos de los problemas que corrige esta actualización afectaban seriamente la estabilidad y productividad de los equipos. Estos son los más relevantes:
El parche KB5064080 corrige errores de distinta gravedad en Windows 11: el fallo en el sistema de archivos ReFS con compresión se considera crítico por causar bloqueos y riesgo de pérdida de datos; problemas en la política de almacenamiento externo y la desconexión del WiFi tras aplicar políticas de grupo tienen nivel de alta criticidad; mientras que el error en la tecla Copilot, que podía reiniciar inesperadamente el asistente de IA, se clasifica como media.
Cómo instalar el parche KB5064080
El proceso de instalación es sencillo: basta con dirigirse a Configuración > Windows Update y buscar actualizaciones. Aunque es opcional, quienes no lo instalen recibirán los mismos cambios en el próximo martes de actualizaciones de septiembre 2025.
Con este movimiento, Microsoft refuerza su apuesta por mejorar la estabilidad y convencer a más usuarios de dar el salto definitivo hacia Windows 11.