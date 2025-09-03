Windows 11 lanza un parche que soluciona fallos en Copilot y WiFi: qué cambia y por qué conviene instalarlo

Microsoft continúa reforzando la estabilidad de su sistema operativo más reciente. Aunque Windows sigue dominando la mayoría de los equipos de sobremesa, los fallos no cesan y la empresa ahora lanza un parche para mantener la fiabilidad de su software. Ahora, la compañía liberó una nueva actualización opcional para Windows 11 que corrige errores críticos y suma funciones clave: el parche KB5064080 , disponible para las versiones 23H2 y 22H2.

Este lanzamiento cobra especial relevancia porque faltan menos de dos meses para que Windows 10 llegue al final de su vida útil, y Microsoft busca acelerar la migración de usuarios hacia la última versión de su sistema. Aunque la actualización es opcional, instalarla desde Windows Update resulta recomendable, ya que mejora la seguridad, la conectividad y la experiencia de uso general.

Microsoft lanza un parche para Windows 11: corrige errores críticos en ReFS, Wi-Fi, almacenamiento externo y la tecla Copilot.

Entre los cambios más relevantes de este nuevo parche para Windows 11 , destacan:

windows copilot3 La compañía liberó una nueva actualización opcional para Windows 11 que corrige errores críticos. Imagen extraída de la web

Nivel de criticidad de los errores resueltos

Algunos de los problemas que corrige esta actualización afectaban seriamente la estabilidad y productividad de los equipos. Estos son los más relevantes:

El parche KB5064080 corrige errores de distinta gravedad en Windows 11: el fallo en el sistema de archivos ReFS con compresión se considera crítico por causar bloqueos y riesgo de pérdida de datos; problemas en la política de almacenamiento externo y la desconexión del WiFi tras aplicar políticas de grupo tienen nivel de alta criticidad; mientras que el error en la tecla Copilot, que podía reiniciar inesperadamente el asistente de IA, se clasifica como media.

Cómo instalar el parche KB5064080

El proceso de instalación es sencillo: basta con dirigirse a Configuración > Windows Update y buscar actualizaciones. Aunque es opcional, quienes no lo instalen recibirán los mismos cambios en el próximo martes de actualizaciones de septiembre 2025.

Con este movimiento, Microsoft refuerza su apuesta por mejorar la estabilidad y convencer a más usuarios de dar el salto definitivo hacia Windows 11.