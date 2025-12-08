El OnePlus Ace 6T debuta en China y anticipa cómo será el nuevo 15R

Con una batería bestial y el procesador más nuevo, el OnePlus Ace 6T ya es oficial. Conocé los detalles de este teléfono que marca el rumbo de la gama alta barata.

OnePlus mostró sus cartas en China con un lanzamiento que hace ruido. Aunque apunta a un precio accesible, sus especificaciones técnicas son de otro planeta y compiten con los más grandes. El protagonista es el OnePlus Ace 6T, un equipo que anticipa lo que veremos globalmente en muy pocas semanas.

Este estreno es clave para entender el mercado que se viene. La empresa suele usar la línea "Ace" en Asia para probar el terreno y luego relanzar el mismo dispositivo en el resto del mundo bajo la serie "R". Por eso, todo indica que estamos viendo la cara del futuro OnePlus 15R, cuyo desembarco en India está agendado para el 17 de diciembre.

Procesador y precio del OnePlus Lo que hay dentro de este celular es impresionante. Es uno de los primeros teléfonos en incorporar el Snapdragon 8 Gen 5, el chip más reciente. Sumado a una nueva tecnología de refrigeración que la marca llama "Wind Chaser", el dispositivo promete correr cualquier juego pesado sin levantar temperatura. Si sos de los que usan el celular para jugar, la pantalla también acompaña: es un panel AMOLED enorme de 6,83 pulgadas con una tasa de refresco de 165Hz. Todo se ve fluido y rápido.

image Con una batería de 8.300 mAh, el OnePlus Ace 6T promete una autonomía muy superior al promedio del mercado. OnePlus En cuanto al bolsillo, la propuesta es agresiva. El modelo base arranca en unos 2.599 yuanes, que al cambio son aproximadamente $525.000 pesos argentinos. Si querés la versión completa con 16GB de RAM y 1TB de espacio, el precio sube a unos $700.000 pesos. Viene en tres colores: Negro Flash, Verde Fugaz y un llamativo Violeta Eléctrico.

La batería y resistencia del OnePlus 15R Este lanzamiento del OnePlus Ace 6T en China adelanta las características que traerá el esperado modelo 15R. Uno de los puntos más fuertes de este modelo, y que seguramente heredará el OnePlus 15R, es su autonomía. La marca decidió romper el molde y le puso una batería ridículamente grande de 8.300 mAh. Es una capacidad muy superior a lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado tradicional. Además, cuenta con carga rápida de 100W, por lo que no vas a estar pegado al enchufe mucho tiempo.