OnePlus apuesta por la IA y lanza el nuevo modelo 15R junto a una tablet y un smartwatch

El nuevo teléfono chino OnePlus 15R llega como una versión más accesible del modelo 15 y forma parte de una estrategia donde la inteligencia artificial aparece cada vez más en funciones clave del ecosistema de la marca. La compañía anunció también una tablet OnePlus y un smartwatch, todos disponibles desde el 17 de diciembre en mercados seleccionados.

El teléfono de OnePlus se perfila como “el dispositivo de alta calidad con mejor relación valor-precio”, según comunicó OnePlus durante el anuncio. Aunque no se difundieron especificaciones técnicas, la empresa sí confirmó que el teléfono prioriza la resistencia. “Tiene las certificaciones de durabilidad más completas de la industria: IP66, IP68, IP69 y IP69K”, detalló el fabricante.

El modelo llegará en dos colores (negro y verde menta) y se venderá primero en Europa, India y Norteamérica. El lanzamiento ocurre en un contexto en el que muchos teléfonos incorporan funciones de procesamiento avanzado con tecnología de IA, como optimización de batería, gestión automática del brillo y análisis de rendimiento. OnePlus no dio detalles sobre estas funciones, pero las tendencias de la industria permiten anticipar su presencia en futuras actualizaciones.

Además del teléfono , la empresa mostró la nueva Pad Go 2, una tablet de gama media que busca equilibrar portabilidad y productividad. El dispositivo incluye conectividad 5G por primera vez en un equipo de la marca, un acabado antirreflejo y un lápiz óptico integrado. Este stylus fue “pensado para mejorar la precisión en tareas de notas y trabajo creativo”, señaló la compañía.

La tablet estará disponible en negro y violeta, también desde el 17 de diciembre en los mismos mercados que el teléfono. Para la marca, el segmento de tablets sigue siendo un espacio donde la integración con servicios basados en ciencia de datos e IA resulta clave para organizar tareas y mejorar flujos de trabajo.

Gemini_Generated_Image_14ftl214ftl214ft OnePlus Pad Go 2. Imagen generada con IA

El tercer producto revelado fue el OnePlus Watch Lite, un reloj inteligente enfocado en funciones de salud y actividad física. A diferencia de la tablet y del teléfono, solo se venderá en Europa. Es una versión accesible del smartwatch principal de la marca, aunque todavía no se conocen los precios oficiales. Mantiene un diseño simple en color plateado y se orienta a usuarios que buscan seguimiento básico sin grandes extras.

image OnePlus Watch Lite. Imagen generada con IA

OnePlus planea expandir esta línea en 2026, pero por ahora la atención está puesta en el 15R y en la fecha de lanzamiento que ya se acerca. La falta de especificaciones técnicas no impidió que el anuncio generara expectativa entre los seguidores de la marca, que esperan ver cómo se integrarán nuevas funciones y qué rol tendrá la inteligencia artificial en los próximos meses.