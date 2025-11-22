¿Vale la pena el nuevo OnePlus 15?

El OnePlus 15 es uno de los lanzamientos más comentados de la temporada. La marca china apuesta por un diseño nuevo, una batería inédita en la gama alta y el procesador más potente de Qualcomm. Sin embargo, los ajustes en el módulo fotográfico abren un debate sobre su verdadero salto de calidad.

El OnePlus 15 incorpora el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, una pantalla LTPO AMOLED de 165 Hz y una batería de 7.300 mAh con carga rápida de 120W. Son especificaciones propias de un gama alta ambicioso, aunque el equipo introduce sensores más pequeños que los vistos en el modelo anterior.

El teléfono adopta una estética más limpia, con bordes planos y tres terminaciones: vidrio AG, vidrio Gorilla Glass 7i con textura suave y una versión en fibra de vidrio. Pesa 211 gramos y ofrece certificación IP68/IP69K. Su panel de 6,78 pulgadas es uno de los más rápidos del mercado, con un brillo máximo que llega a los 1.800 nits y soporte para Dolby Vision y HDR10+.

El nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado en 3 nm, apunta a mejorar eficiencia y estabilidad. Las configuraciones llegan hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1. Según OnePlus , “el procesador sostiene cargas altas sin caídas notorias”.

La batería es uno de los diferenciales del modelo. Con 7.300 mAh, marca un récord dentro de los flagship actuales. La firma asegura que el 50% se alcanza en 15 minutos usando el cargador SuperVOOC de 120W . También suma carga inalámbrica de 50W y carga reversible.

Cámaras: el punto que divide opiniones

OnePlus dejó atrás la alianza con Hasselblad y reconfiguró su sistema de cámaras. El equipo mantiene tres sensores de 50 MP: principal, telefoto con zoom óptico 3,5x y ultrawide de 116°. La marca apuesta al procesamiento con el motor DetailMax y mapeo de color en tiempo real.

oneplus cara El módulo de cámaras del OnePlus 15 combina tres sensores de 50 MP. GMSArena

Los cambios no convencen a todos. Los reviewers señalan que la selfie y el ultrawide quedan por detrás de otros competidores directos. Aun así, el telefoto mejora respecto a la generación anterior y el sensor principal mantiene buen rendimiento en condiciones de luz favorable.

Con un valor que arranca superando el millón de pesos, el OnePlus 15 compite contra modelos como el Samsung Galaxy S25 Ultra y el Google Pixel 10 Pro. El equipo de Samsung ofrece un apartado fotográfico más completo, mientras que el Pixel apuesta por software y una experiencia Android más limpia.

En el mismo ecosistema, el Oppo Find X9 Pro aparece como una alternativa para quienes priorizan fotografía, mientras que el Realme GT 7 Pro ofrece una propuesta más accesible con una experiencia similar en software.

Conclusión: sólido en lo esencial, discutible en lo fotográfico

El OnePlus 15 llega con una pantalla destacada, rendimiento de punta, una batería que marca la diferencia y un diseño que mejora lo visto en la generación anterior. La discusión pasa por las cámaras, que muestran avances puntuales pero no logran ubicarse al nivel de los mejores del segmento. Aun así, el teléfono se mantiene como un competidor fuerte en la gama alta.