Xbox Game Pass sorprende con Marvel Cosmic Invasión y otros estrenos imperdibles

Xbox arrancó la segunda mitad de noviembre con una batería de anuncios para Xbox Game Pass . Ahora, el servicios de Microsoft que vuelven a posicionar al servicio como uno de los más atractivos del ecosistema gaming. Entre estrenos de día 1, secuelas muy esperadas y propuestas independientes que prometen dar de qué hablar, los suscriptores tendrán un cierre de mes cargado de novedades. A esto se suma la confirmación de los cinco títulos que abandonarán el catálogo el 30 de noviembre , y la promesa de más anuncios en los próximos días durante un nuevo Xbox Partner Preview.

La gran estrella del anuncio es Marvel Cosmic Invasion , el beat ’em up retro que desde su revelación generó entusiasmo entre jugadores y fans de los superhéroes. En este nuevo título de Tribute Games y DotEmu, íconos como Spider-Man, Wolverine, Nova y Capitán América se unen para enfrentar a Annihilus en un homenaje al estilo clásico del género. Lo mejor: llegará a Xbox Game Pass como lanzamiento de día 1 , disponible tanto en la versión Ultimate como en PC Game Pass desde el 1 de diciembre.

Otra gran incorporación es Moonlighter 2: The Endless Vault, secuela del exitoso RPG que combina exploración de mazmorras con gestión de tienda. El juego llegará el 19 de noviembre, también como estreno de día 1, aunque exclusivo para PC Game Pass.

Para los amantes de la velocidad, The Crew Motorfest se suma a la oferta el 20 de noviembre. La nueva entrega de Ubisoft apuesta a un mundo abierto vibrante lleno de eventos, coleccionables y desafíos que ampliarán la experiencia de conducción.

El plan Premium también se robustece con títulos independientes muy esperados como Kulebra and the Souls of Limbo y Revenge of the Savage Planet, disponibles desde el 19 de noviembre, seguidos por Banishers: Ghosts of New Eden y Kill It With Fire! 2, que desembarcarán el 25 de noviembre. Ya en diciembre, Lost Records: Bloom & Rage se sumará al servicio.

Además, desde hoy, los usuarios de Xbox Game Pass —en su versión Ultimate— pueden acceder sin costo adicional a Fortnite Crew, el servicio de suscripción del popular battle royale, una jugada estratégica que amplía aún más el valor del plan.

En paralelo, PC Game Pass también recibirá propuestas frescas como Monsters are Coming! Rock & Road (20 de noviembre), ampliando así la variedad de géneros disponibles.

Los juegos que se despiden y el anticipo de un nuevo Xbox Partner Preview

Como es habitual, las llegadas vienen acompañadas de algunas despedidas. Xbox confirmó que cinco juegos abandonarán Game Pass el 30 de noviembre, por lo que los jugadores tienen pocos días para disfrutarlos antes de que salgan del catálogo.

Entre ellos destaca Lords of the Fallen, el soulslike que revitalizó la fórmula con una ambientación oscura y exigente. También se retiran Octopath Traveler y Octopath Traveler II, dos RPG celebrados por su imponente estilo visual HD-2D y su narrativa coral. Completa la lista SteamWorld Build, uno de los últimos éxitos de construcción y gestión, junto a Barbie Project Friendship, que dejará de estar disponible en todas las plataformas del servicio.

Con un calendario repleto, estrenos de día 1 y propuestas para todos los gustos, Xbox Game Pass reafirma su estrategia: mantener una oferta variada, robusta y en constante renovación para seguir siendo el epicentro de la experiencia Xbox.