Halo Infinite se despide con su última actualización

Cuando Halo Infinite se lanzó en 2021, prometía ser el renacimiento de una de las franquicias más queridas de la historia de Xbox . Tras las críticas mixtas de Halo 5: Guardians, 343 Industries —ahora rebautizado como Halo Studios— apostó por un modelo ambicioso: una plataforma viva, en constante evolución, que duraría al menos 10 años.

El juego debutó con una campaña en diciembre de ese año y un multijugador gratuito semanas antes, que rápidamente conquistó a los fanáticos por su jugabilidad clásica y pulida. Sin embargo, los problemas de contenido, el ritmo lento de actualizaciones y una progresión que muchos consideraron frustrante, comenzaron a erosionar su base de jugadores.

Cuatro años después, la historia de Halo Infinite llega a su fin. La compañía confirmó que Operation: Infinite, la actualización prevista para el 18 de noviembre de 2025, será la última gran expansión de contenido que recibirá el título.

En una entrada publicada en el blog oficial de la franquicia, el estudio explicó su decisión. “Con varios títulos de Halo en desarrollo, necesitamos la dedicación de todo nuestro equipo para ofrecer nuevas experiencias con la misma pasión y esmero que nuestra comunidad nos brindó.”

Esto significa que Halo Infinite dejará de recibir contenido sustancial , aunque mantendrá soporte básico con actualizaciones menores y correcciones de errores. La prioridad del estudio se traslada ahora a los próximos proyectos de la saga, entre ellos el remake de Halo: Combat Evolved, que se espera para 2026 en PS5, Xbox Series y PC.

La noticia marca el cierre de una etapa que comenzó con enormes expectativas. En 2020, el entonces director Chris Lee aseguraba que Halo Infinite sería “una plataforma para el futuro”, pensada para crecer durante una década. Esa visión, finalmente, quedó trunca.

Operation: Infinite, la despedida final del Jefe Maestro

Pese al final del soporte, Halo Studios quiere cerrar con estilo. La actualización Operation: Infinite incluirá un "Pase de Operación" de 100 niveles, 8 nuevos conjuntos de armadura, una nueva temporada competitiva, y más de 200 objetos de personalización inéditos en "The Exchange". Además, los jugadores obtendrán el doble de puntos en los rangos de carrera y Spartan, junto con ajustes en las listas de partidas y elementos decorativos de temática navideña.

Esta actualización no solo busca recompensar a los jugadores que se mantuvieron fieles, sino también ofrecer una despedida digna al título que, aunque no cumplió su promesa de largo plazo, representó un intento sólido por modernizar la fórmula clásica de Halo.

Halo: un legado complejo, pero inolvidable

Con su cierre, Xbox cierra un capítulo importante en la historia del Jefe Maestro, mientras se prepara para relanzar la saga con una nueva visión. Si algo demostró Halo Infinite, es que la pasión de su comunidad sigue viva, y que, a pesar de los tropiezos, el espíritu de Halo aún tiene mucho por decir en la próxima generación de consolas.