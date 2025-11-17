El nuevo Call of Duty: Black Ops 7 llegó gratis a Xbox Game Pass ¿Vale la pena?

El gran interrogante que sobrevuela hoy a la comunidad es simple: ¿ Xbox Game Pass sigue valiendo la pena después de los aumentos y cambios de planes? En medio de ese debate, Microsoft mueve una de sus fichas más fuertes: Call of Duty: Black Ops 7 la nueva entrega de una de las franquicias más populares del mundo, aterrizó como estreno de día uno en la versión Ultimate del servicos de Xbox y PC Game Pass, sin costo extra para quienes pagan los niveles más altos.

La jugada no es menor. Hablamos de un AAA que debutó con un sólido 84 en Metacritic , que se esperaba que liderara ventas y rankings de popularidad pese a las críticas iniciales por su estética futurista y varias decisiones de diseño. Lejos de reservarlo para el mercado tradicional de “caja + precio completo”, Microsoft lo pone como cara visible de su programa de suscripción justo cuando más cuestionado está.

Call of Duty: Black Ops 7 se suma al catálogo como uno de los grandes incentivos para los planes Ultimate y PC Game Pass. Para esos usuarios, el juego protagonizado por David Mason ya está disponible para descarga, con todas sus modalidades y sin pagar un centavo extra por encima de la mensualidad.

Microsoft usa al nuevo Black Ops como carta fuerte tras la suba de precios: un AAA completo, con Zombies ampliado, campaña cooperativa y 18 mapas multijugador de salida.

Sin embargo, no todo es fiesta: por ahora, el título no forma parte de Xbox Game Pass en los niveles Essential o Premium , más económicos. Microsoft había prometido que sus propios juegos llegarían a esos tiers dentro del primer año desde el estreno, pero la realidad muestra matices. Un ejemplo claro es Black Ops 6 (2024), que todavía no aparece en esos escalones pese a haber cumplido su primer aniversario, lo que siembra dudas sobre los tiempos y la estrategia futura.

El mensaje implícito es claro: si querés probar las grandes novedades de día uno, el camino casi obligado es pagar el plan más caro.

xbox next2 La estética futurista divide a los fans, pero la crítica celebra el ritmo y la cantidad de contenido, mientras el juego se consolida como uno de los paquetes más grandes de la saga. shutterstock

El Call of Duty más completo hasta ahora

Más allá de la polémica, Black Ops 7 llega a Xbox Game Pass con la etiqueta de ser uno de los paquetes más completos de toda la saga. Activision detalló que el juego incluye:

La arena por rondas más grande del modo "Zombies", pensada para sesiones largas y cooperativas.

Una campaña cooperativa para hasta 4 jugadores, que busca mezclar narrativa cinematográfica con momentos de acción coordinada.

El clásico y siempre caótico Dead Ops Arcade, como opción más arcade y descontracturada.

18 mapas multijugador de salida, una cifra generosa para los fans competitivos, con variedad de entornos y ritmos.

A todo esto se le sumará en breve la "Temporada 1", con más contenidos, modos y ajustes de balance. Es decir, incluso quienes ingresen a través de Game Pass tendrán de entrada un título cargado de opciones y con una hoja de ruta ya marcada.

Call of Duty Black Ops 7 Black Ops 7 llega a Xbox Game Pass con la etiqueta de ser uno de los paquetes más completos de toda la saga. Activision

Buenas críticas, fans divididos y la ventaja de la nube

En su lanzamiento, Call of Duty: Black Ops 7 consiguió 84 puntos en Metacritic, una calificación que habla de una recepción positiva por parte de la crítica especializada. Los medios destacan su ritmo, la cantidad de contenido y el esfuerzo por renovar ciertas fórmulas sin romper del todo la identidad de la franquicia.

Los fans, en cambio, siguen divididos: la estética futurista, algunos cambios en el gunplay y decisiones en el diseño de mapas generaron ruido entre los más puristas. Aun así, la combinación de campaña cooperativa, Zombies vitaminado y un multijugador amplio parece suficiente para mantener viva la discusión… y las horas de juego.

Otro punto a favor de su llegada a Game Pass es la compatibilidad con Xbox Cloud Gaming. Considerando que los CoD suelen ocupar una cantidad enorme de espacio de almacenamiento, poder jugar en la nube desde distintos dispositivos (sin descargar decenas de gigas) es un plus muy concreto para quienes tienen consolas o PC con poco disco.

Embed - Call of Duty: Black Ops 7

¿Alcanza para justificar el nuevo Game Pass?

Con todo este contexto, la pregunta original vuelve a la mesa: ¿sigue valiendo la pena Xbox Game Pass? Para quienes ya pagan Ultimate o PC Game Pass, la respuesta parece más fácil: tener un AAA como Black Ops 7 disponible día uno, con progreso compartido y la posibilidad de comprar el juego más adelante sin perder recompensas, agrega mucho valor percibido.

Para el resto de los usuarios, especialmente los de planes más básicos o quienes miran desde afuera, el movimiento puede leerse como una presión suave pero constante para subir de tier. Lo cierto es que, en un mercado cada vez más caro, la apuesta de Microsoft es clara: convencer a los indecisos con estrenos de peso.

Si Call of Duty: Black Ops 7 será suficiente para contentar a los fans más exigentes todavía es una incógnita. Pero, al menos por ahora, se convierte en el mejor argumento de Xbox para responder la pregunta que todos se hacen: “¿Game Pass sigue valiendo lo que cuesta?”