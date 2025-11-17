Xiaomi acelera su estrategia y prepara el lanzamiento anticipado del Xiaomi 17 Ultra antes de 2026

Xiaomi analiza adelantar el lanzamiento del Xiaomi 17 Ultra para diciembre de 2025, pese a que la industria prevé retrasos generales en los modelos de 2026.

El anuncio anticipado del Xiaomi 17 Ultra es uno de los movimientos más importantes de la marca para cerrar 2025. Según reportes de fuentes chinas, Xiaomi planea presentar el Xiaomi 17 Ultra en diciembre, un mes antes de lo habitual y de manera contraria a la tendencia del mercado, que prevé demoras para los modelos insignia de 2026. Este adelanto replica la estrategia aplicada a los teléfonos Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max.

image Uno de los últimos equipos de la línea Ultra, referencia del futuro Xiaomi 17 Ultra. Xiaomi Rumores desde China sobre el Xiaomi 17 Ultra Las primeras señales llegaron a través de Weibo, plataforma donde se concentran las filtraciones de la industria móvil en China. HDBlog citó reportes que apuntan a que Xiaomi no quiere esperar la ventana habitual de enero o febrero. La filtración más concreta provino de Digital Chat Station, quien sostuvo que la presentación ocurriría en diciembre de 2025 y sería exclusiva para China. El lanzamiento internacional podría coincidir con el Mobile World Congress 2026, previsto del 2 al 5 de marzo en Barcelona.

image Publicación de Weibo que revela detalles inéditos del próximo Xiaomi gama alta. Weibo La decisión contrasta con la estrategia de Samsung, que retrasaría la serie Galaxy S26 hacia fines de febrero. También se diferencia del comportamiento general de los fabricantes, que ajustan los plazos de sus flagship para 2026. Sin embargo, Xiaomi ya adelantó la llegada de los modelos 17 base, presentados en septiembre y no en octubre como es habitual. Su disponibilidad global está prevista para enero, lo que refleja un adelanto general de la familia "17".

Qué se espera del nuevo Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultra Filtraciones y detalles del Xiaomi 17 Ultra. Las especificaciones del dispositivo aún no se conocen en detalle, aunque las filtraciones apuntan a que Xiaomi buscará incorporar el sensor fotográfico de mayor tamaño usado en un teléfono inteligente. El equipo integraría el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, procesador que ya potencia al resto de la serie Xiaomi 17. Este chip apunta a mejorar eficiencia, rendimiento y capacidades vinculadas con IA.

Entre los rumores más repetidos aparece un diseño similar al del último modelo "Ultra": una pantalla de 6,9 pulgadas de alta calidad, memorias optimizadas para procesos de IA, carga rápida de hasta 100 vatios y un conjunto de cuatro cámaras pensadas para ofrecer versatilidad. La configuración incluiría lentes angular, ultra gran angular, teleobjetivo de corto alcance y un teleobjetivo periscópico.