Se filtró el Xiaomi 17 Ultra: detalles del nuevo gigante de la fotografía móvil

El esperado Xiaomi 17 Ultra promete revolucionar la fotografía móvil con un conjunto de innovaciones tecnológicas centradas en su cámara. Según el reconocido filtrador Digital Chat Station, el dispositivo llegará a finales de este año con un sistema óptico, diseñado para ofrecer resultados profesionales en fotografía y video, incluso en entornos de baja luminosidad.

La principal novedad del Xiaomi 17 Ultra será su lente periscopio de 200 megapíxeles, que permitirá un zoom óptico superior tanto en media como en larga distancia. Este sistema incorporará una apertura estimada en f/8.6 y un mecanismo óptico de lente completa desarrollado por la propia marca, lo que ampliará las posibilidades de enfoque y nitidez.

El sensor principal, con una apertura de f/1.6, integrará la tecnología LOFIC (Circuito integrado de baja luminosidad óptica) de nueva generación, capaz de mejorar la captación de luz y reducir los reflejos no deseados. Esta mejora se traduce en imágenes más limpias, con mayor rango dinámico y precisión de color.

"El nuevo sistema óptico de Xiaomi busca llevar la fotografía móvil a un nivel cercano al de las cámaras profesionales", comentó el filtrador en su publicación más reciente.

De acuerdo con los rumores, el teléfono compartirá componentes con el Xiaomi 17 Pro Max , incluyendo el potente chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una pantalla OLED 2K de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz.

El apartado fotográfico incluirá además un teleobjetivo Samsung JN5 de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y una cámara frontal OmniVision OV50M, también de 50 MP. En conjunto, estas especificaciones posicionan al nuevo modelo como uno de los teléfonos más completos del mercado en términos de captura de imagen.

image Xiaomi 17: se desconoce si la serie Ultra incorporará pantallas adicionales. WIRED

El diseño de este teléfono mantendrá la línea estética de la marca, con una gran pantalla plana y una cámara circular posterior de estilo minimalista. Los colores confirmados hasta el momento son dorado, negro, blanco y púrpura, todos con acabado premium.

Lanzamiento y disponibilidad

Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max.

Aunque Xiaomi no confirmó oficialmente la fecha de lanzamiento, todo indica que el Xiaomi 17 Ultra será presentado primero en China antes de su llegada al mercado internacional. Su debut se espera para el último trimestre de 2025, con un precio que lo ubicará dentro del segmento más alto de la marca.