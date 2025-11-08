Premios MDZ Tecnología 2025: los tres teléfonos gama alta más sorprendentes del año

Los Premios MDZ Tecnología 2025 presentan los teléfonos que marcaron tendencia por su potencia, diseño y funciones de última generación. Apple, Xiaomi y Samsung se ganaron su lugar entre las marcas favoritas del año.

Los Premios MDZ Tecnología 2025 llegan con una categoría que siempre da que hablar: los teléfonos sorpresa de gama alta. Este año, tres marcas líderes lanzaron modelos que redefinieron la experiencia móvil: Apple, Xiaomi y Samsung. Cada uno apuesta por una combinación distinta de potencia, innovación y diseño.

Estos tres equipos fueron los que más destacaron por sus especificaciones, rendimiento y nuevas funciones pensadas para usuarios exigentes. Y sí, cualquiera podría ser el mejor del año.

iPhone 17 Pro Max El nuevo modelo de Apple (iPhone 17 Pro Max) mantiene su estilo premium, pero mejora en casi todo. Integra el chip A19 Pro, una pantalla OLED LTPO de 6.9 pulgadas y una cámara triple de 48 MP con zoom óptico 4x. Además, suma llamadas satelitales y una batería que supera las 4800 mAh, con opciones de carga inalámbrica más rápidas.

El gigante chino fue una de las grandes sorpresas del año. El 17 Pro Max de Xiaomi llegó con doble pantalla AMOLED (una trasera de 2.9 pulgadas para notificaciones y selfies), procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, y una batería de hasta 7500 mAh en la versión silicio-carbono. En fotografía, monta un sistema triple de 50 MP desarrollado junto a Leica, con zoom óptico 5x.

Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max. Samsung Galaxy Z Flip7 Samsung continúa apostando al formato plegable y el Galaxy Z Flip7 lo perfecciona con una pantalla interna AMOLED LTPO de 6.9” y una externa de 4.1”, ambas a 120 Hz. Su procesador Exynos 2500 y el diseño ultraliviano de 188 gramos lo vuelven ideal para quienes priorizan estilo y portabilidad. La cámara dual de 50 MP ofrece un rendimiento sólido en fotos y videos.