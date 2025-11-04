Premios MDZ Tecnología: este es el mejor teléfono con Android

Los Premios MDZ Tecnología celebran este año su primera edición, reconociendo a los dispositivos y desarrollos más destacados del mundo tech. En la categoría “Mejor teléfono Android ”, el ganador fue el Google Pixel 10 Pro, un modelo que sintetiza la madurez del hardware de la marca y el salto más importante en inteligencia artificial móvil de los últimos tiempos.

Con una pantalla de 6,3 pulgadas, almacenamiento de hasta 1 TB y más de 24 horas de autonomía, el nuevo Pixel redefine lo que significa tener un Android verdaderamente “inteligente”.

El Pixel 10 Pro no sólo mejora el diseño y el brillo respecto a su versión anterior, sino que incorpora funciones impulsadas por el nuevo chip Google Tensor G4 , que procesa tareas en tiempo real mediante aprendizaje automático.

Entre sus grandes aciertos se destacan el 100x Pro Res Zoom, capaz de lograr fotos de largo alcance con detalle profesional, y el modo retrato de alta resolución que lleva la fotografía móvil a un nuevo nivel.

El Google Pixel 10 Pro se consagra en los Premios MDZ Tecnología 2025 como el mejor Android del año por su equilibrio entre potencia, cámara e inteligencia artificial.

Otro punto clave es Pixelsnap, la primera carga magnética Qi2 oficial en un teléfono Android , una comodidad que cambia la experiencia de uso diaria.

Ventajas y desventajas

A favor:

Mayor duración de batería

Pantallas más brillantes

Zoom Pro Res 100x con ampliación real

Carga magnética Qi2 (Pixelsnap)

Función Magic Cue con sugerencias inteligentes

En contra:

Ya no incluye carga inversa inalámbrica

El procesamiento de imágenes en alta resolución puede demorar

En EE.UU., sólo admite eSIM

La visión de Google: IA al servicio del usuario

Google Pixel 10 Pro El Google Pixel 10 Pro tiene la mejor cámara y la mejor interfaz entre los Android. Tiktok

"El Pixel 10 y el Pixel 10 Pro, Google logra un nivel de inteligencia real en los teléfonos. Son dispositivos que aprenden, anticipan y simplifican el día a día".

El Pixel 10 Pro marca un punto de inflexión en el ecosistema Android: ya no se trata solo de potencia o cámaras, sino de una experiencia integrada y personalizada donde la IA se vuelve el corazón del sistema operativo.

En su primera edición, con los Premios MDZ Tecnología 2025 reconocemos al Google Pixel 10 Pro como el mejor teléfono con Android del año, confirmando que el futuro de los teléfonos pasa —inevitablemente— por la inteligencia artificial.