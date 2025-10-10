Actualización para Google Pixel: los errores que corrige y lo que queda pendiente

El nuevo parche de seguridad de octubre para Google Pixel comenzó a generar expectativa entre los usuarios, aunque no traerá grandes novedades. Según información publicada por Verizon y difundida por 9to5Google , esta versión corrige errores menores en la interfaz y problemas específicos en los modelos Pixel 7, 8, 9 y 10.

El registro de cambios indica que la actualización , identificada con el número de compilación BP3A.251005.004.B1 para las series Pixel 7, 8 y 9, y BD3A.251005.003.W3 para el Pixel 10, incluye dos correcciones generales.

En primer lugar, se resolvió un fallo que provocaba un fondo semitransparente al abrir la cámara. Además, se corrigió un error del sistema que causaba bloqueos al iniciar o detener la función de transmisión mediante el Media Output Switcher.

En cuanto a los ajustes específicos, los Pixel 9 y 10 ya mostrarán correctamente el estado de la linterna en el widget At a Glance. Por su parte, los Pixel 7 recibirán una solución a un problema de visualización que hacía que la pantalla parpadeara o se apagara en determinadas condiciones.

La actualización de octubre no incluye nuevas funciones importantes. Esto se debe a que Android 16 QPR2, el próximo Feature Drop de la compañía, se lanzará recién en diciembre. El parche anterior, correspondiente a septiembre, ya había añadido mejoras, como Material 3 Expressive, por lo que este lanzamiento se centra en ajustes técnicos y estabilidad.

Algunos usuarios del Pixel 10 esperaban una solución al bajo rendimiento del procesador gráfico (GPU) observado en juegos y pruebas de rendimiento. Sin embargo, los reportes indican que esa optimización no llegará hasta futuras versiones del sistema.

"Google podría mejorar el rendimiento al actualizar los controladores PowerVR, pero no se espera que eso ocurra antes de Android 16 QPR2", señaló Android Police.

Aunque Google aún no confirmó la fecha exacta del despliegue, se prevé que el parche comience a distribuirse entre el 8 y el 10 de octubre, ya que Verizon publicó oficialmente las notas de la versión. La instalación estará disponible primero para los dispositivos desbloqueados y luego para el resto de los usuarios de los Pixel.