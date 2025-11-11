Walmart remata un celular Xiaomi con batería de larga duración, 8 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento

Casi termina el Buen Fin y no te puedes perder las ofertas de Walmart. Ahorra casi 5 mil pesos y obtén lo último en tecnología.

Walmart tiene un gran descuento por el celular Xiaomi Poco X7 Pro con una gran capacidad de almacenamiento y batería de larga duración. En la página del supermercado podrás encontrarlo por tan solo 4999 pesos mientras que su precio original es de 10654 pesos. Se puede pagar en hasta 12 mensualidades fijas de 624.46 pesos.

Uno de los puntos más destacados de este celular es su rendimiento e innovación. Cuenta con un potente procesador Dimensity 8400 Ultra que ofrece una experiencia de usuario fluida y rápida, ideal para multitareas, juegos exigentes y transmisión de contenido en alta resolución.

poco x7 El celular que está de oferta en Walmart. Archivo MDZ. Características de este celular Su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas tiene resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz que crea imágenes vibrantes y nítidas. La tecnología de Xiaomi alcanza colores precisos y brillantes que aportan un aspecto realista a cada programa de televisión o videojuego.

También hay que destacar su batería de larga duración. Su batería es de 6000 mAh e incluye carga rápida de 90W, que te hace olvidar las preocupaciones por quedarte sin energía. Carga tu POCO X7 Pro en minutos y sigue con tu día sin preocupaciones. Su rendimiento se combina con sus materiales de diseño de lujo que prometen soportar golpes y caídas.