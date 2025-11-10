Walmart tiene un descuento de casi 50% por un celular Samsung resistente al agua, batería de larga duración e IA

El supermercado tiene una oferta flash para que tengas lo mejor de Samsung en tus manos. No te pierdas esta oportunidad.

La oferta que no te vas a querer perder en Walmart.

Walmart tiene en descuento el celular Samsung Galaxy S25 FE de color azul claro. Gracias a una oferta flash puedes conseguirlo por tan solo 8299 pesos mientras que su precio regular es de 15499 pesos. Además, el supermercado ofrece un plan de pago en 6 meses sin interés de 1383 pesos.

Este celular ofrece lo mejor de gama alta de Samsung por un precio menor. Su potencia se debe a su procesador Exynos 2400, batería de largos duranción gracias a sus 4900 mAh y un diseño delgado y ligero. A su vez cuenta con funciones de IA, edición generativa de imágenes y traducción de llamadas.

IMG_6150 El celular de Samsung que está de oferta en Walmart. Archivo. Las características de este celular El Samsung Galaxy S25 FE está diseñado para durar porque tiene Corning Gorilla Glass Victus y un marco Armor Aluminium reforzado. Estos materiales son premium y prometen resistencia al polvo y agua. Este es un celular que promete acompañarte a cualquier aventura sin que tengas que preocuparte por su rendimeinto.

En cuanto a fotografía, el celular está equipado con Photo Assist que permite perfeccionar tomas moviendo o borrando objetos. También incluye la función de borrados sugeridos para eliminar personas no deseadas gracias a las precisión de la IA que rellena la escena de forma natural y fluida.