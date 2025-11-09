Walmart desploma el precio de esta pantalla Samsung de 50 pulgadas, calidad 4K y diseño elegante

El televisor más vendido del mercado tiene un descuento de 5 mil pesos en la página web. Incluye hasta 20 meses sin interés.

Walmart se adelanta al Buen Fin y ofrece el televisor Samsung Crystal UHD de 50 pulgadas a tan solo 5990 pesos. Esta oferta incluye envío rápido, hasta 20 meses sin interés de 299.50 pesos y devolución gratuita hasta 30 días después de recibir el paquete.

La calidad de imagen de esta pantalla se debe a su tecnología Crystal que ofrece colores nítidos y vivos para que puedas ver cada detalle. Además, posee un procesador que optimiza el contraste en escenas oscuras y permite equilibrar el brillo de los contenidos gracias a su Alto Rango Dinámico (HDR).

samsung smart tv La oferta de Samsung y Walmart. Archivo MDZ. El televisor cuenta con resolución 4K, es decir, con 4x más píxeles que la resolución FHD normal, otorgando imágenes nítidas. Desde la marca aseguraron que este equipo está pensado para que todos los espectadores se sientan dentro de una película o serie de televisión.

La pantalla que es perfecta para todo uso El diseño de este televisor es elegante y minimalista, perfecto para colocar en cualquier lugar sin preocuparte si combina o no. También es ideal para el trabajo desde casa ya que permite duplicar la pantalla de la computadora y acceder a documentos con Microsoft Office 365, todo desde la comodidad de tu hogar.