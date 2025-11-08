Walmart liquida este celular plegable de alta calidad con componentes y cámara premium

El supermercado tiene un descuento de 20 mil pesos para este celular con pantalla resistente y 512 GB de almacenamiento.

Walmart tiene un gran descuento en su página web. Los amantes de Samsung pueden disfrutar de 50% OFF en el celular Samsung Galaxy Z Fold 7 con 512 GB de almacenameinto y de color negro. Ahora se encuentra a tan solo 28199 pesos mientras que su precio regular es de 48999 pesos.

Las características de este celular La pantalla del Samsung Galaxy Z Fold tiene características premium. La parte externa cuenta con tecnología Dynamic AMOLED 2X de 6.5 pulgadas con resolución de 2520 x 1080 píxeles. En cambio, en la parte interna, el panel de Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas tiene una resolución QXGA+.

Pliegues Samsung Galaxy Z Fold7 - Interna 3 El Samsung Z Fold llegó a Walmart con descuento. Archivo. Este teléfono incluye un procesador Snapdragon 8 Elite de nm que es acompañado por 12 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna. El celular tiene sistema operativo móvil Android y capa de personalización One UI 8. A pesar de que la marca no mencionó los años de actualizaciones, se espera que sean varios.

En cuanto a cámaras, Samsung equipó a este celular con un sistema de triple cámara trasera, con un sensor principal de 200 megapíxeles con autoenfoque DualPixel y estabilización óptica (OIS). También tiene zoom 2x, 12 megapíxeles en el ultra gran angular y una cámara para selfies de 10 megapixeles.