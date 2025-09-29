¿Cuál es mejor? Comparamos el iPhone 17 y el Xiaomi 17

El nuevo iPhone 17 y el Xiaomi 17 representan dos filosofías opuestas en el mercado de smartphones de alta gama. Apple mantiene su estrategia de diseño, privacidad y ecosistema cerrado, mientras que Xiaomi apuesta por la potencia e innovación como principales diferenciales.

Xiaomi 17: el modelo base no tiene patalla en cubierta pero sigue siendo una apuesta interesante.

El iPhone 17 pesa 177 g y mide 7.95 mm de grosor, más ligero y delgado que el Xiaomi 17 (191 g y 8 mm). Ambos cuentan con certificación IP68, aunque la resistencia al agua del modelo de Apple es mayor (6 m frente a 1.5 m).

El Xiaomi 17 destaca por su batería de 7000 mAh con carga rápida de 100W y carga inalámbrica inversa de 22.5W, frente a los 3692 mAh y 40W del iPhone 17 . Esta diferencia marca una ventaja clara en autonomía.

En cámaras, Xiaomi incorpora tres lentes de 50 MP y una frontal de la misma resolución. Apple ofrece dos sensores traseros de 48 MP y cámara frontal de 18 MP, aunque con apertura más amplia (f/1.9), lo que mejora el rendimiento en fotos con poca luz.

image Sistema de cámaras del iPhone 17. Apple

Rendimiento y software

El modelo chino incorpora un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto con 16 GB de RAM, lo que le permite ofrecer un rendimiento sólido en multitarea y en aplicaciones de alta exigencia. Su diseño apunta a maximizar la potencia y la fluidez en el uso intensivo. Por su parte, el modelo de la manzana integra un chip A19 con 8 GB de RAM, que, aunque más limitado en memoria, alcanza un mejor desempeño en pruebas de núcleo único según los resultados del sitio versus.com.

Pantalla y conectividad

Ambos modelos cuentan con pantallas de 6.3 pulgadas, frecuencia de actualización de 120 Hz y resolución cercana. Xiaomi ofrece mayor densidad de píxeles (464 ppi frente a 460 ppi del iPhone) y cristal protector reforzado.

En conectividad, los dos son compatibles con 5G y Wi-Fi 7. El iPhone incorpora Bluetooth 6, mientras que Xiaomi mantiene la versión 5.4. En audio, el dispositivo chino se impone con soporte para códecs avanzados como aptX HD.

En conclusión, el iPhone 17 refuerza el ecosistema Apple con un diseño minimalista, resistencia superior y seguridad mejorada, mientras que el Xiaomi 17 ofrece un perfil más agresivo en batería, cámaras y rendimiento. La elección dependerá de las prioridades de cada usuario: el reconocimiento de la marca Apple, o potencia y autonomía en Xiaomi.