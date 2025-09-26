Xiaomi reveló el precio de los Xiaomi 17 y son mucho más baratos que el iPhone

El Xiaomi 17 Pro fue presentado oficialmente por el cofundador y CEO de la compañía, Lei Jun, en un evento transmitido en vivo. El dispositivo, disponible en versiones Pro y Pro Max, tiene un precio inicial de 4.499 yuanes (unos 631 dólares o $839,000 pesos argentinos), más de 100 dólares por debajo del costo del modelo base de Apple .

Durante la presentación de más de dos horas, Lei Jun comparó de forma directa este nuevo Xiaomi con el recientemente estreando iPhone 17. Según el directivo, el dispositivo chino ofrece ventajas en autonomía de batería, calidad de pantalla y capacidades de cámara.

“Queremos demostrar que nuestros productos están listos para competir al más alto nivel”, afirmó el empresario de 55 años. “Queremos demostrar que nuestros productos están listos para competir al más alto nivel”, afirmó el empresario de 55 años.

El modelo más avanzado, el Pro Max, alcanza los 5.999 yuanes (por encima del millón de pesos argentinos), siendo el más económico en la gama alta. El lanzamiento llega semanas después de la presentación anual de Apple , con la que Xiaomi busca competir de manera frontal .

xioami 17 El Xiaomi 17 llega en dos versiones con una funda que transforma la pantalla de cubierta en una consola. Xiaomi

Estrategia más allá de los smartphones

Xiaomi presenta exclusivamente en China la competencia del iPhone 17 Pro Max Xiaomi presenta exclusivamente en China la competencia del iPhone 17 Pro Max

El evento también incluyó referencias a otros frentes de la compañía. Lei Jun comparó los vehículos eléctricos de Xiaomi con el Tesla Model Y, reforzando el mensaje de expansión hacia nuevas industrias. La firma, que triplicó su valor de mercado en el último año gracias a su incursión en automóviles eléctricos, planea invertir 7.000 millones de dólares en el desarrollo de procesadores propios y modelos de inteligencia artificial.

Con esta estrategia, Xiaomi deja atrás la etiqueta de fabricante de gadgets de consumo para convertirse en un actor global en tecnología avanzada. La apuesta por el mercado de teléfonos inteligentes, los chips y los autos eléctricos busca consolidar a la compañía como un rival directo de gigantes como Apple y Tesla.

image La nueva pantalla de cubierta en la gama alta de Xiaomi y funda consola. Xiaomi

Analistas del sector coinciden en que el lanzamiento del Xiaomi 17 Pro es un paso clave en esta transformación frente a las disputas entre innovación y marca. El precio competitivo, la comparación pública con la popular marca de los iPhone y la diversificación hacia otras áreas tecnológicas forman parte de una hoja de ruta que podría definir el futuro de la empresa en los próximos años.