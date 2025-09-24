Xiaomi 15T y 15T Pro debutan con zoom avanzado y alianza con Leica

El lanzamiento oficial de los Xiaomi 15T y 15T Pro se realizó este 24 de septiembre en Múnich, Alemania. La compañía destacó las mejoras en el sistema de cámaras, con un zoom de hasta 10x sin pérdida de calidad, potenciado por inteligencia artificial y desarrollado en conjunto con Leica.

La serie Xiaomi 15T busca consolidar su posición en el mercado como referente en fotografía móvil. El nuevo sistema promete mayor contraste, colores más realistas y un ultra zoom de nivel profesional. Según el lema oficial del lanzamiento, “far closer”, el dispositivo apunta a redefinir la experiencia de captura a distancia.

El trabajo con Leica es uno de los puntos centrales. La marca alemana aporta su experiencia en óptica para reforzar el desempeño fotográfico de los equipos, mientras que la IA de Xiaomi se encarga de completar y mejorar la definición de las imágenes .

Aunque la compañía no reveló todos los detalles técnicos en la presentación, se espera que el Xiaomi 15T Pro incorpore el chip Dimensity 9400 o 9400+, mientras que el 15T estándar estaría impulsado por el Dimensity 8400. Ambos dispositivos mantienen el perfil de “flagship killers”, es decir, equipos de gama alta a precios competitivos.

image Los Xiaomi 15T y 15T Pro llegan con zoom avanzado y colaboración con Leica en su sistema de cámaras. Xiaomi

La integración de inteligencia artificial también se extiende más allá de las cámaras, con mejoras en la gestión de color y contraste para ofrecer una experiencia más natural y precisa en pantalla.

Un lanzamiento en sintonía global

image Xiaomi 15T Pro Xiaomi

El evento de presentación en Múnich fue también una estrategia de visibilidad internacional para anunciar la llegada de su nueva serie. A su vez, en la presentación, Xiaomi no evitó las comparaciones directas con sus principales rivales. La compañía mostró ejemplos de capturas realizadas con los nuevos Xiaomi 15T y 15T Pro frente a las cámaras de modelos de gama alta de Samsung y Apple. Según la marca, el desempeño en zoom, contraste y realismo de color posiciona a sus dispositivos al nivel de los líderes del mercado.

"Con el 15T y el 15T Pro queremos acercar la fotografía profesional a los usuarios, combinando innovación tecnológica y diseño de vanguardia", expresaron voceros de la marca durante el evento.