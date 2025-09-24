Es oficial: estos son los precios del Xiaomi 15T y 15T Pro

El lanzamiento global de los Xiaomi 15T y 15T Pro confirmó las principales apuestas de la marca para la gama alta. Con un enfoque en la fotografía móvil, la colaboración con Leica vuelve a ser protagonista en estos dispositivos de Xiaomi , que además destacan por su batería, rendimiento y carga rápida.

Ambos modelos llegan con sistemas de cámara desarrollados junto a Leica . El Xiaomi 15T Pro incorpora un sistema triple con lente Leica Summilux, zoom telefoto de hasta 50x y el motor de imagen Xiaomi AISP, que utiliza inteligencia artificial para mejorar contraste, definición y colores. También integra el sensor Light Fusion 900, pensado para entornos con poca luz.

En el caso del Xiaomi 15T , el dispositivo mantiene la triple cámara con lente óptica Summilux y aprovecha la fotografía computacional de alta velocidad para optimizar resultados.

"La idea es que cada captura combine detalle y realismo sin necesidad de ajustes manuales", señaló la marca durante la presentación.

Pantallas y rendimiento

La pantalla es otro de los puntos destacados. El 15T y 15T Pro ofrece un panel de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz y 144 Hz respectivamente. Ambas versiones están pensadas para brindar fluidez tanto en videojuegos como en reproducción multimedia.

En cuanto al procesador, el 15T Pro integra el MediaTek Dimensity 9400+, mientras que el 15T se apoya en el Dimensity 8400. Ambos trabajan bajo el sistema Xiaomi HyperOS, con mejoras en eficiencia energética y comunicación entre dispositivos de la marca.

Autonomía y precios en Europa

La autonomía llega con baterías de 5.500 mAh. El Xiaomi 15T Pro soporta carga rápida de 90W y carga inalámbrica de 50W, mientras que el 15T ofrece carga rápida de 67W. Ambos modelos cuentan con certificación de resistencia al agua y polvo: IP68 en el Xiaomi 15T e IP6X en el Pro.

image Precios del Xiaomi 15T y 15T Pro en Europa. Xiaomi

En Europa, los precios oficiales parten de 649 euros para el Xiaomi 15T (12 GB RAM + 256 GB) y 799 euros para el Xiaomi 15T Pro con la misma configuración de memoria. Con este rango de precios presentado, podemos inferir que en Argentina alcance cifras que superen el millón de pesos argentinos. Con estas propuestas, Xiaomi busca competir directamente en el segmento premium con énfasis en cámaras y rendimiento.