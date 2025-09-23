Estos son todos los lanzamientos que esperamos de Xiaomi

El próximo evento global de Xiaomi , programado para el 24 de septiembre, será uno de los más importantes de la marca en lo que va del año. La compañía china presentará tablets , smartwatches, auriculares y productos para el hogar conectado. Entre los más destacados aparecen la Xiaomi Pad Mini, la Redmi Pad 2 Pro y el Xiaomi Watch S4.

La Xiaomi Pad Mini parecería ser una versión global del Redmi K Pad. Según filtraciones, integrará un procesador Dimensity 9400+, batería de 7.500 mAh con carga rápida de 67W y pantalla de 8,8 pulgadas con resolución 3K y tasa de refresco de 165 Hz. Su diseño compacto, de apenas 326 gramos, busca competir en el segmento de tablets premium ligeras.

La Pad 2 Pro de Redmi , por su parte, apostará a un formato más amplio, con una pantalla de 12,1 pulgadas y resolución 2.5K. Incorporará un panel de 120 Hz y compatibilidad con carga rápida de 45W, según certificaciones previas. Ambos modelos funcionarán con HyperOS 2 y sumarán herramientas de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de uso.

Entre los productos confirmados también se encuentra el Xiaomi Watch S4, en su variante de 41 mm. Este smartwatch contará con pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, peso de 32 gramos y hasta 8 días de autonomía en uso ligero. Incluirá monitoreo de ritmo cardíaco, SpO2, sueño y múltiples modos deportivos.

image Xiaomi Watch S4. Xiaomi

En el área de audio, la compañía lanzará los Xiaomi OpenWear Stereo Pro, auriculares TWS con diseño abierto, woofer dinámico de gran tamaño y certificación IP54. Ofrecen 8,5 horas de autonomía y un sistema de ajuste ergonómico de tres puntos.

El catálogo se completa con el Xiaomi Smart Band 10 Ceramic White Edition, una pulsera con pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas y 5ATM de resistencia al agua; la Xiaomi Smart Camera C701, con grabación 4K y seguimiento de personas y mascotas; y el Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, robot de limpieza con inteligencia artificial y base de autolimpieza.