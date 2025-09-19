Xiaomi Pad 8 se prepara para su lanzamiento con HyperOS 3 y chip de alto rendimiento

El Xiaomi Pad 8 fue adelantado por Lu Weibing, directivo de la compañía, a través de un póster oficial en Weibo. La serie contará con un diseño similar al de modelos anteriores, un teclado desmontable y un lápiz óptico. Según Xiaomi , la tablet ofrecerá un panel clásico de 11,2 pulgadas, será ligera y funcionará con HyperOS 3.

En publicaciones anteriores, filtraciones de GMS Aren a revelaron que el dispositivo llegará con un chip Snapdragon 8 Elite y hasta 16 GB de memoria RAM. Este detalle coincide con lo anticipado en la presentación y representa un avance frente al Xiaomi Pad 7, que integraba un procesador Snapdragon 8s Gen 3 de menor rendimiento.

"Se trata de un dispositivo diseñado para productividad y entretenimiento, con potencia suficiente para tareas exigentes", indicó la compañía en su cuenta oficial.

El uso de HyperOS 3, basado en Android 16, también garantizará una experiencia actualizada y adaptada a la integración con otros productos del ecosistema Xiaomi.

Diferencias entre los modelos Xiaomi Pad 8 y Xiaomi Pad 8 Pro

De acuerdo con rumores iniciales, la diferencia principal entre el modelo estándar y el Pro será la velocidad de carga. El Pad 8 Pro alcanzará los 67W, mientras que la versión básica se quedará en 45W. Ambos modelos compartirán una batería de 10.000 mAh, lo que apunta a una autonomía prolongada para uso intensivo.

El anuncio oficial coincidirá con la presentación de la serie Xiaomi 17, lo que refuerza la estrategia de la marca de lanzar simultáneamente dispositivos móviles y tablets con especificaciones de última generación.

image Xiaomi Pad 7. Xiaomi

El mercado de tablets Android ha mostrado un crecimiento sostenido, y Xiaomi busca consolidar su presencia con la serie Pad 8. La combinación de un chip de alto nivel, una batería de gran capacidad y un software renovado coloca a este dispositivo como un competidor directo de alternativas de Samsung y Huawei en la misma gama.

Con esta nueva tableta, la compañía confirma su intención de mantener un ritmo de actualizaciones constantes y de responder a las demandas de usuarios que buscan equipos versátiles, aptos tanto para el consumo de contenidos como para la productividad.