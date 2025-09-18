¿Por qué el Xiaomi 17 Pro es mucho mejor que el nuevo iPhone 17 Pro Max?

El nuevo Xiaomi 17 Pro parece ser rival directo del iPhone 17 Pro Max . Con fechas de lanzamiento muy cercanas entre sí y un diseño de módulo bastante similar, Xiaomi apuesta por la innovación de uno de los gama alta con el valor agregado de la pantalla adicional. Con un procesador Snapdragon 8 Gen 5, batería más amplia y cámaras de mayor resolución, el dispositivo de la marca china busca atraer a usuarios que priorizan potencia y relación calidad-precio frente al ecosistema cerrado de Apple .

En el apartado fotográfico, el Xiaomi 17 Pro integra un sistema de triple lente trasera de 50 megapíxeles, mientras que el iPhone 17 Pro Max ofrece un sensor principal de 48 megapíxeles acompañado de LiDAR. En la cámara frontal también hay una diferencia marcada: 50 megapíxeles en el Xiaomi frente a 18 megapíxeles en el dispositivo de Apple.

El rendimiento está respaldado por el procesador Snapdragon 8 Gen 5, pensado para gaming y multitarea. El iPhone 17 Pro Max apuesta por el chip A19 Pro, que privilegia la eficiencia energética y la integración con iOS 26.

Batería y carga rápida: puntos clave

Uno de los mayores contrastes entre ambos modelos está en la autonomía. El Xiaomi incorpora una batería de 6300 mAh, mientras que el iPhone ronda los 5000 mAh. En la práctica, esto se traduce en más horas de uso antes de depender del cargador.

Además, el Xiaomi 17 Pro suma carga rápida de 100W por cable y 50W inalámbrica, logrando recuperar la energía en pocos minutos. El iPhone mantiene velocidades más moderadas en este aspecto.

Pantalla, software y experiencia de uso

La pantalla AMOLED del Xiaomi ofrece mayor resolución y contraste frente al panel del iPhone, lo que refuerza su propuesta para quienes priorizan la calidad visual. En cuanto a software, el modelo chino corre Android 16 con la capa HyperOS, que habilita más personalización. El iPhone, por su parte, conserva la experiencia estable y segura de iOS 26, aunque con menos flexibilidad.

image Xiaomi: pantalla externa integrada al módulo de cámaras. Xiaomi

El Xiaomi 17 Pro reúne potencia, autonomía y cámaras avanzadas a un costo menor que el iPhone 17 Pro Max. El dispositivo de Apple mantiene su fortaleza en seguridad y en la integración con su ecosistema, pero la propuesta de Xiaomi gana terreno en quienes buscan versatilidad y un equilibrio entre precio y prestaciones.