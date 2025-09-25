Nos dejó con la boca abierta: todos los accesorios tech que Xiaomi presentó en Múnich

El evento global de Xiaomi , denominado ' 15T Series' y realizado en Múnich, reunió a especialistas de todo el mundo para conocer las novedades más esperadas de la marca china. Los anuncios incluyeron smartphones con cámaras profesionales Leica, el lanzamiento de HyperOS 3 y la presentación de una nueva colección de dispositivos inteligentes y wearables.

Presentación de la Serie Xiaomi 15T durante el evento global de la marca.

La serie Xiaomi 15T fue el anuncio central. El modelo Pro integra tres cámaras Leica , teleobjetivo 5x Pro y grabación en 4K a 120 fps. La pantalla de 6,83 pulgadas ofrece control táctil avanzado y el dispositivo incorpora una batería de 5500 mAh con carga rápida de 90W. El precio arranca en 799,99 dólares (aproximadamente unos $1.070.000 pesos argentinos) para el modelo Pro y en 649,99 dólares (unos $870.000 pesos argentinos) para la versión estándar.

"Se trata de un móvil con calidad profesional que redefine la experiencia fotográfica" declaró Terrence Xiao, product manager de la compañía.

Otra de las grandes presentaciones fue HyperOS 3, el sistema operativo de los dispositivos Xiaomi incorpora mejoras en diseño, multitarea y conectividad. El sistema suma las notificaciones dinámicas, una copia descarada a la Isla dinámica de Apple.

Además, en colaboración con Gemini, la integración con inteligencia artificial: traduce en tiempo real, permite búsquedas más intuitivas y genera fondos de pantalla dinámicos. Su lanzamiento está previsto para octubre, con disponibilidad inicial en la nueva serie 15T.

Wearables y ecosistema conectado

Junto a los smartphones, la empresa anunció la Gold Collection (Colección dorada), que incluye los auriculares OpenWear Stereo Pro, el reloj Xiaomi Watch S4 y la Smart Band 10 Glimmer Edition. Además, la marca presentó la tablet Redmi Pad 2 Pro y una nueva línea de televisores y aspiradoras inteligentes. Según la compañía, el objetivo es consolidar su propuesta “Human Car Home”, un ecosistema de dispositivos conectados que cubra todas las necesidades del usuario.

image Xiaomi Smart Band 10: un wearable compacto y elegante. Xiaomi

Con estas presentaciones, Xiaomi busca afianzar su posición en Europa y mantener el crecimiento que la ha situado entre las tres marcas de smartphones más vendidas en el mundo durante los últimos cinco años.