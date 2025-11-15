El Xiaomi más buscado presenta una de las mejores ofertas del año en Mercado Libre
El Xiaomi Redmi A5 ofrece 128 GB de almacenamiento, funda y cargador incluidos a un precio muy accesible.
El Xiaomi Redmi A5 se convirtió en uno de los celulares más buscados del segmento económico en Mercado Libre. Con un precio de $189.999 —o en 6 cuotas de $44.735— este modelo destaca por ofrecer una combinación sólida de almacenamiento, rendimiento y accesorios incluidos, algo poco común en esta franja de precios.
Un Xiaomi con rendimiento equilibrado y memoria amplia
El Redmi A5 apunta a jubilados, adultos mayores y usuarios que necesiten un celular fácil de usar. También es ideal como primer teléfono para los más pequeños de la casa. Su configuración de 128 GB de almacenamiento interno y 4 GB de RAM permite ejecutar aplicaciones básicas con fluidez, almacenar fotos, videos y documentos sin preocupación y mantener un uso estable incluso con varias apps abiertas. Además, funciona con Android, lo que garantiza compatibilidad con miles de aplicaciones y actualizaciones básicas.
Otro punto a favor es su soporte dual SIM, ideal para quienes desean separar la línea personal de la laboral sin llevar dos teléfonos encima. La conectividad 4G completa la propuesta, asegurando acceso constante a redes móviles rápidas y estables.
Diseño, funcionalidad y accesorios incluidos
Xiaomi mantiene su apuesta por un diseño práctico y elegante, pensado para resistir el uso diario sin renunciar al estilo. El paquete incluye cargador y funda, dos accesorios indispensables que permiten comenzar a usar el dispositivo desde el primer momento sin gastos adicionales.
Con esta oferta, este teléfono de Redmi se posiciona como una opción equilibrada entre precio y prestaciones, perfecta para adultos mayores, niños o usuarios que buscan un celular sencillo, confiable y accesible.