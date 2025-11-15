El Xiaomi más buscado presenta una de las mejores ofertas del año en Mercado Libre

El Xiaomi Redmi A5 ofrece 128 GB de almacenamiento, funda y cargador incluidos a un precio muy accesible.

El Xiaomi Redmi A5 se consolida en Mercado Libre como uno de los teléfonos económicos más buscados de la actualidad.

redmi Por $189.999 o en 6 cuotas, el Redmi A5 ofrece rendimiento equilibrado, soporte dual SIM y conectividad 4G para el uso diario sin complicaciones. Imagen extraída de la web Un Xiaomi con rendimiento equilibrado y memoria amplia El Redmi A5 apunta a jubilados, adultos mayores y usuarios que necesiten un celular fácil de usar. También es ideal como primer teléfono para los más pequeños de la casa. Su configuración de 128 GB de almacenamiento interno y 4 GB de RAM permite ejecutar aplicaciones básicas con fluidez, almacenar fotos, videos y documentos sin preocupación y mantener un uso estable incluso con varias apps abiertas. Además, funciona con Android, lo que garantiza compatibilidad con miles de aplicaciones y actualizaciones básicas.

Otro punto a favor es su soporte dual SIM, ideal para quienes desean separar la línea personal de la laboral sin llevar dos teléfonos encima. La conectividad 4G completa la propuesta, asegurando acceso constante a redes móviles rápidas y estables.

redmi2 Cargador y funda vienen en la caja, reforzando una propuesta accesible y completa pensada para estudiantes, trabajadores y usuarios que buscan un equipo confiable. Redmi Diseño, funcionalidad y accesorios incluidos Xiaomi mantiene su apuesta por un diseño práctico y elegante, pensado para resistir el uso diario sin renunciar al estilo. El paquete incluye cargador y funda, dos accesorios indispensables que permiten comenzar a usar el dispositivo desde el primer momento sin gastos adicionales.